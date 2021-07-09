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MUZIK／史上年紀最小發行《四季》錄音的音樂家

▲圖／記者MUZIK 古典樂刊資料照 

圖、文／MUZIK

韋瓦第協奏曲集「和聲與創意的實驗」系列中的《四季》小提琴協奏曲，是古典音樂中的經典名曲，當然，錄製過這套曲目的音樂家也不計可數，如今即將再添一版本，特別的是，這將會是歷史上演出者年紀最小的版本。

現年13歲，同時也是2018年曼紐因青少年小提琴大賽的首獎得主李映衡（Christian Li），於DECCA唱片發行了他和墨爾本交響樂團團員所組成的室內樂團的四季小提琴協奏曲錄音，成為史上年紀最小發行這個曲目錄音的音樂家。專輯同時還收錄了中國作曲家李自立的《豐收漁歌》，巴濟尼的《精靈迴旋曲》（La Ronde des Lutins），克萊斯勒的《中國花鼓》，還有馬斯奈的《泰伊思冥想曲》。

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李映衡對於四季小提琴協奏曲一點也不陌生，在18年的曼紐因大賽比賽中，當時年僅十歲的他就是以這個作品獲得評審及觀眾的一致好評，之後也成為他許多演出的固定曲目之一。「這一部戲劇張力和詩意極強的作品，我感覺在演奏的時候是用音樂來描述詩作故事。」他曾在訪談中這麼說道。

DECCA上次發行《四季》小提琴協奏曲錄音，已經是17年前，當時是由荷蘭籍小提琴家吉妮楊森（Janine Jansen）擔任獨奏家。

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