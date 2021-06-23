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宅家防疫鬧劇荒嗎？　網友熱議10大台劇快收入必追清單

▲《火神的眼淚》吸引許多觀眾支持。（圖／翻攝自《火神的眼淚》臉書）

▲《火神的眼淚》劇情以「消防員」為主，因題材寫實新穎，從播映前到播映完畢，網路上討論話題不斷，是近期人氣很高的台劇。（圖／翻攝自《火神的眼淚》臉書）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫在家要做什麼，輕鬆追劇打發時間，是許多人首選的娛樂活動，從熱播人氣劇到重溫經典戲劇，一部接著一部不間斷，除了日韓、歐美劇，近年台劇有不少突破之作，播出後引起話題熱潮，而從最近網路聲量來看，有調查機構整理出網友熱議的10大台劇，假如你正在鬧劇荒的話，不妨參考看看。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近一個月內 「台劇」話題的網路聲量表現，從「台灣戲劇」相關討論發現，網友熱愛的6大類型戲劇依序是「社會寫實」、「搞笑喜劇」、「浪漫愛情」、「溫馨家庭」、「動作刺激」和「恐怖驚悚」。

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社會寫實片道盡人生百態，描繪著社會中的真實事件、弱勢族群處境等劇情，引起許多人共鳴，因此常常「未演先轟動」，尚未上片卻轟動討論區，被認為「看寫實劇就像在戲看人生」。搞笑喜劇類則是可讓人暫時拋開煩惱，與劇中主角們一起開懷大笑，成為煩悶生活中的一帖良藥。經典不敗的浪漫愛情片，看著男女主角從不相識到相戀相愛，讓網友看了不禁覺得「好像自己談了一場戀愛一樣」。

十大必追台劇（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

十大必追台劇（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

▲透過網路聲量表現，可以觀察到網友普遍熱愛的台劇類型，以及最近熱議的10大台劇。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

進一步分析網友熱議的10大台劇，位居話題之冠的就是《火神的眼淚》，劇情環繞在消防員的日常與困境，題材寫實新穎，播映前即引起高度關注，開播後更是轟動討論區，引起熱議，甚至有人無法接受全劇完結的事實，在網路上哭喊「跪求劇組再拍第二季」。

《天之驕女》、《多情城市》兩部鄉土劇也是話題焦點，當每集在熱播時，網友們常常在討論區議論愛恨交織、灑狗血的劇情，另有人表示「看鄉土劇還能學台語」。而在2019年播出後圈了不少粉絲的《俗女養成記》，最近宣布第二季要在暑假重磅回歸，讓網友開心喊「終於等到陳嘉玲回來了！」

另外，網友看完後認為必追的上榜台劇還有《三隻小豬的逆襲》、《多情城市》、《女力報到》、《戀愛是科學》、《我們與惡的距離》、《天橋上的魔術師》、《她們創業的那些鳥事》。

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