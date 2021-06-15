黃光芹捐醫護171台冷氣遭檢舉！陳宗彥：沒違法，不處罰

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

女星賈永婕募款捐贈252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），備受各界肯定。不過，資深媒體人黃光芹與朋友也發起類似活動，贈送醫護171台移動式冷氣機，不料卻遭民眾檢舉，衛福部也隨即行文新北市查處，讓她14日晚間再次發文「我做了什麼？該接受這樣的調查？」副指揮官陳宗彥在記者會上說明，經過查詢後，「是不必受罰的狀況，沒有處分」。

黃光芹表示，她和友人集資送出171台移動式冷氣機給各地快篩站醫護，但衛福部稱有人提出檢舉，下公文到她所屬的新北市，要求「查處」，不僅送冷氣、捐贈防疫物資被列為罪證，還稱「目前裁罰案正在公文行走，是否裁罰尚未定案」，讓她難以理解。

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對此，衛福部14日晚間表示，案件轉請新北市政府調查後，認定該案並沒有違反《公益勸募條例》，因為黃光芹無貼文揭露個人帳號，也無明確要求民眾捐款，因此確定不會開罰。

不過，黃光芹14日晚間再度發文質疑，根本從未接到衛福部的函覆，是直到媒體告知才得知，「衛福部憑什麼濫權查我水表？他們敢對賈永婕這麽做嗎？他們該下公文去查真正發動勸募的民進黨市議員？這樣做，不會澆息所有的善心義舉嗎？」

對此，陳宗彥表示，國人要進行公開勸募都有一再提醒相關條例規範，至於有關黃光芹的案件，也請相關的地方政府做過查詢跟了解，有回覆當事人「這個案子是不必受罰的狀況，是沒有處分的」，但還是提醒國人要留意勸募條例的相關規範。