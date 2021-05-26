「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

圖、文／鏡週刊

刑事警察局上週末（22日）接獲重要情資，台灣駭客年會成立的漏洞回報平台（HITCON ZeroDay）收到一封警告信，內容是民間科技公司推出的「防疫實聯衝衝衝」LINE官方帳號，隱藏大量個資外洩疑慮。刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆立即透過電子郵件提醒該公司，對方隨即回信表示「處理修補中」，並於當天晚間停止服務，但「防疫實聯衝衝衝」帳號啟用後，已有上百萬人加入好友，憂心用戶個資早已外流。

▲全台疫情大爆發，以往人潮眾多的台北市信義商圈最近十分冷清。（圖／鏡週刊提供，下同）



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林建隆研判，防疫實聯衝衝衝帳號，雖比政務委員唐鳳設計的簡訊實聯制還早問世，但可能是在將店家實聯制蒐集到的資料回傳公司伺服器時，沒有完整管控，隱藏些許漏洞，才讓駭客可以不經授權，就能取得民眾的個資。

無獨有偶，中央流行疫情指揮中心5月20日也發出警訊，指有不肖人士冒用疾管署名義，成立冒牌社群誘使民眾加入。

林建隆提醒，這種民間開發、以某種目的蒐集個資的APP或系統，除非發生詐欺等刑事案件，否則民眾實在不易察覺個資是否外洩，政府過去也鮮少對業者蒐集個資後，是否用於蒐集目的外進行稽核，幾乎只能靠業者自律。

依《個人資料保護法》規定，各場域蒐集的個資，均要指定專人辦理並善盡保護責任，最多存放28天，之後就必須刪除或銷毀。

但業者真有這麼做嗎？沒人知道。林建隆指出，一般業者蒐集個資，多半是為了後續的廣告行銷，也有不肖人士把個資賣給詐騙集團，甚至出現危害國家安全的疑慮，不可不防。



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