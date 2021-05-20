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疫情下也要過好日子！偷學「少肉多蔬果」健康養生撇步

▲素食，有機飲食。（圖／視覺中國CFP）

▲現代人總是嚷嚷要「健康養身」，於是挑戰戒糖戒肉等等，但總是不到幾個禮拜就破功。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

現代人總是嚷嚷要「健康養身」，於是挑戰戒糖戒肉等等，但總是不到幾個禮拜就破功，因為想要改變飲食習慣可是相當不容易，在《我想過得比去年好一點》一書中提到「少肉多蔬果」撇步，教你如何更健康養生。

▲我想過得比去年好一點。（圖／高寶書版提供）

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▲在《我想過得比去年好一點》一書中提到少肉多蔬果撇步，教你如何更健康養生。（圖／高寶書版提供）

撇步一：熬過不碰某類食物的過渡期

我第一天按照慣例，早餐吃蛋，午餐吃烤雞肉加蔬菜沙拉。我知道這種吃法了無新意，但我不想改吃巴西莓或羽衣甘藍肉餅，不想一下子大幅改變飲食習慣，否則我可能還沒開始就決定放棄。

當天晚上，我前往波士頓訪友，我們上里戈海鮮餐廳（Legal Sea Foods）享用晚餐。我坐下來，打開菜單—燉牛小排就這樣出現在我面前！儘管置身全球知名海鮮餐廳，我仍然只想吃牛小排。它的出現令我驚覺，原來不能吃自己熱愛的美食反而令我更加渴望它。部分原因是我沒料到今晚會在海鮮餐廳看到這道菜，早知如此，我會做好心理準備，就像1 月不喝酒時，我對於紐約各家酒吧和餐廳菜單上的酒早有了心理準備。而現在，我只能深吸一口氣，點了龍蝦搭配壽司，不想再去看菜單上有沒有蔬菜類。放棄牛小排已經夠折磨人，我不想再點奇怪的瑞士甜菜沙拉，不需要再用我不愛吃的食物增添傷害。

雖然第一天不太如意，接下來一、兩天倒是挺順利的，再也沒有餐廳菜單擺在面前誘惑我，令我驚恐不已。不過，我發現自己再度陷入當初進行伏地挺身和棒式挑戰的天人交戰，為了說服自己實現本月目標，自我和理智又開始出現攻防戰。我不斷提醒自己不能碰紅肉，感覺像是被剝奪了什麼，反而讓我更渴望紅肉。

又過了1、2 天，本週即將結束，晚上我再度外出用餐，看見菜單上的菲力牛排，忽然覺得非吃不可。不過，我深知這只是自己精神錯亂，我幾乎從來不點菲力牛排這種東西！大腦真愛和我們的偏好玩遊戲，要不是我淪為被大腦玩弄的犧牲品，說不定會覺得這個發現挺有趣的。

我開始把注意力放在能吃的東西上，也就是該多吃哪些蔬果，幾天後漸漸克服那種剝奪感。同時，天上掌管素食的眾神也決定賜福予我，助我在網路上找到一家名叫「每日豐收」（Daily Harvest）的外送公司，他們專門販售有機蔬果製成的前菜、飲料和湯。這完完全全符合我的需求，食品看起來很美味，前菜價格合理，沒有額外添加糖或加工垃圾食材，而且方便快速（是代替外帶的好選擇）。多年來我不曾在飲食中攝取多樣化蔬菜，現在他們能為我提供泡菜、花椰菜、紫玉米、綠扁豆和奇亞籽。我為第二週訂購了湯和前菜，總算為多吃蔬果找到妥善安排。

在等待產品運送期間，我開始在飲食中加入更多蔬果，早上以莓果搭配蛋，中午的沙拉換成蒸蔬菜。雖然了無新意，但你也知道，我在從事挑戰時相當重視循序漸進，本月自然也不例外，這些改變讓我覺得自己確實朝著對的方向邁進。

到了週末，我感到整個人更清爽，改變雖然不算大，但我覺得身體更加輕盈，尤其是腹部周圍。我也不再想吃複合式碳水化合物，總算不用再擔心害怕，特別是我依然持續做有氧運動，進一步幫助我降低食欲。此外，我沒有不小心吃下不該吃的，也克服了剝奪感，我現在明白，這是每個月進行挑戰的必經過程。今年到目前為止，我已順利完成數個挑戰，我知道一開始面臨一些壓力很正常，只要能熬過頭幾天，接下來的日子裡我會更投入、更有動力。

撇步二：攝取更多蔬果有利減脂

我現在的飲食變得很豐富，請準備好迎接震撼彈⋯⋯或許也沒那麼誇張。我幾乎每天都會吃雞肉，雖然不怎麼愛它，但不碰紅肉後，我覺得自己需要加倍攝取其他動物性蛋白質，以防身體日漸衰弱。我知道這種擔心並非根據事實，只不過是一種心理作用，但我目前尚未找到可以代替紅肉的高蛋白蔬菜，其他肉類也不像牛肉那樣深得我心。

不過，本週過了一半後，情況出現變化。那天下班後，我在住家附近找到一家小超市。我當時餓壞了，在架上搜尋可吃的東西，忽然看見煙燻鮭魚，這不是我平常習慣吃的食物。我買了一份，回家後，將奶油起司撒在一片鮭魚上面，然後捲起來吞下肚，我立刻愛上了它。這種吃法比單吃雞肉的蛋白質更多，油脂也更健康，更別提口感還更好，而且更有飽足感，帶午餐便當或當點心也更方便。這種情形宛如當初做棒式時，忽然發現音樂可以轉移注意力，讓我的挑戰更上一層樓。

隔天，「每日豐收」送來包裹，我覺得自己宛如小孩過聖誕節，拆開一碗又一碗冷凍花椰菜泡菜、蘑菇蘿蔔薑湯、抹茶奶昔與蘑菇可可奶昔。隔天我帶著湯去上班，聖誕節立刻變成新年，這碗湯超級美味又有飽足感。我向來不愛喝湯，它既不吸引我，也不能餵飽我，但「每日豐收」的蘑菇蘿蔔薑湯又香又好喝，還能滿足食欲，我直到傍晚才又覺得餓。

本週接下來的每一天，我上班都會準備一碗湯當作午餐。這麼做等於改變遊戲規則，我不僅沒碰紅肉，甚至根本沒吃動物性蛋白質，吃的都是各種各樣蔬果，這是我以前不曾有過的飲食形態。一碗湯裡包含海藻、靈芝、紅藻、胡南瓜和菠菜，當中有些東西我聽都沒聽過！喝了這碗湯，我不需要像以前一樣吃帕瑪森起司雞肉，花費更省。此外，這湯低熱量又高纖，我簡直像是在5月裡過聖誕節（或光明節）！

幾天後，我晚餐試吃花椰菜泡菜，感覺一樣好，既有飽足感又好吃。有了這些食品，我甚至沒再想起牛小排或漢堡，更別提雞肉、火雞肉或豬肉。我認為，本月挑戰總算有了穩固基礎，我很期待繼續發掘並嘗試新食品。我將這次挑戰的目標設定為多吃蔬果，種類要儘可能多樣化。老實說，自我照顧從來沒有這麼「好吃」過！我一邊擔心少吃肉會帶來負面效應，一邊開心地發現，第二週即將結束時，我的體重比月初輕了0.5公斤。減重並不是本月挑戰的目標，但就像冥想和有氧運動挑戰，它成了美妙的副作用。我也覺得脹氣較少出現，腳步也變得更輕盈。

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