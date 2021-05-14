她比獅子哥早發病！情慾交流成最大破口　根本都沒戴

▲獅子會群聚事件釀20本土病例。（圖／曾梓倩製）



記者崔子柔／綜合報導

國內疫情升溫，3起群聚傳染接連爆出，截至目前已累計35名本土確診，其中以蘆洲前獅子會長傳染19人擴散範圍最大，不過根據調查，12日確診的基隆婦女（案1217）是整串群聚中最早發病者，且平時也會到萬華擺攤賣茶。

根據指揮中心調查，蘆洲病例、宜蘭病例和諾富特病例「基因定序完全一樣」，皆為英國變異株，且蘆洲和萬華區案例有「人與人的連結」，可能是一整個傳播鏈下來的。

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▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）



案1217婦人雖然居住在基隆，但平時會到萬華擺攤，據了解，她1日到高雄進香後，2日返回基隆時開始出現發燒等症狀，五度前往診所就醫，直到11日上午已有全身無力、四肢癱軟等重症特徵，12日宣布確診，推測已感染近2週，比獅子會前會長、宜蘭遊藝場女員工（案1202）都早發病。

蘆洲前獅子會長在7日開始出現咳嗽、發冷症狀，宜蘭遊藝場女員工則在9日發燒後被醫師察覺狀況有異，2起群聚首位確診者都比基隆婦人晚發病。

衛福部次長石崇良證實，前獅子會長有進入萬華茶藝館，且同行者和陪酒女子都沒有配戴口罩。萬華茶藝館群聚案中，也有個案分別曾至宜蘭縣礁溪的「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，該2家遊藝場為案1202就職的羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，3起群聚很可能有相同傳染鏈。