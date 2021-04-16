「服務業最香」　陸Q1GDP：24.931兆元人民幣，同比增長18.3%

▲大陸國家統計局公布Q1GDP。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（16）日公布第一季度（Q1）國內生產毛額（GDP）24.931兆元人民幣（下同），按可比價格計算，同比增長18.3%，比2020年四季度環比增長0.6%；比2019年一季度增長10.3%，兩年平均增長5.0%。總體而言，大陸Q1國民經濟呈現持續穩定恢復態勢，不過，全球疫情、國際環境仍將帶來不確定及不穩定性。

▲大陸國家統計局公布Q1GDP，從產業別上看，服務業同比增長最多。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，大陸國家統計局公布Q1國內生產毛額，從產業結構上看，以第三產業（服務業）增加值14.5355兆元，同比增長15.6%，兩年平均增長4.7%為最多。一方面，一季度國內生產總值同比增長18.3%，受到上年較低基數、員工就地過年工作日有所增加等不可比因素影響；另一方面，一季度環比增長0.6%，兩年平均增長5.0%，表明我國經濟穩定恢復。

此外，Q1服務業穩定恢復，其中交通運輸、倉儲和郵政業，房地產業增加值同比分別增長32.1%、21.4%，兩年平均分別增長6.6%、6.8%。鐵路運輸、航空運輸、電信廣播電視衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數運行在60.0%以上高位景氣水平；受年初局部疫情影響較大的住宿、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數回升至景氣區間。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為62.9%，連續兩個月位於60.0%以上高位景氣區間。

至於大陸宣佈全面脫貧後，Q1居民可支配收入也有所增長，達9730元，同比名義增長13.7%，兩年平均名義增長7.0%；扣除價格因素同比實際增長13.7%，兩年平均增長4.5%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入13120元，同比名義增長12.2%，實際增長12.3%；農村居民人均可支配收入5398元，同比名義增長16.3%，實際增長16.3%。