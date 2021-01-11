霸王級寒流慘害梨農作物、養殖水產！　壽險業者完成近2000萬理賠

▲霸王級寒流一波接著一波，產險業者紛紛啟動理賠作業。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

霸王級寒流慘害梨農作物、養殖水產，讓產險業者紛紛啟動理賠作業；富邦產險今(11)日已完成養殖水產保險近2,000萬元的理賠金給付。

中央氣象局發布1月7日至10日寒流低溫特報，此次寒流造成中部地區梨農作物與中南部地區養殖漁業嚴重災損。富邦產險指出，此次寒流，於2020年承保的304張梨農作物保險中便有303張出險；在93張養殖水產保單中更是累計出險128次，梨與養殖水產共計受理431件理賠案件。

富邦產險啟動快速理賠後，除了梨農作物保險尚待保戶提供帳戶資料後賠付之外，養殖水產保險賠案已全數完成近2,000萬元的理賠金給付，希望提供受災的農漁民保戶最即時的關懷及補償。

富邦產險表示，受極端氣候影響天然災害頻率及強度持續增加，農漁業飽受颱風、豪雨、乾旱、寒害等天然災害威脅，雖然政府已有現金救助、補助及低利貸款制度可補償農漁民部分損失，但為有效減緩可能的經濟衝擊，富邦產險建議，農漁民仍需規劃相關保險以適度分散天災造成的經濟損失風險。



富邦產險的溫度參數養殖水產保險承保品項包含石斑魚、虱目魚、鱸魚及吳郭魚，當氣溫連續10個小時低於攝氏10度即啟動理賠流程；溫度參數梨農作物保險則是氣溫低於攝氏9度達24個小時啟動理賠，兩者皆無須等待專人勘損即可獲得理賠金。



除了養殖水產、梨農作物保險；你我在家中常開的電暖器、除濕機等是電器五大兇手，容易因電流負荷超載或使用不當發生火災；全台仍有近三分之二的住宅未投保任何保險，為符合民眾實際需求，產險業們推出動產和不動產共用保額以及獨家理賠的綜合住宅火險。

新安東京海上產險推出「好心安居家綜合保險」，最主要特色就是火災發生時，動產與不動產的保額可彈性共用，且動產內的財損理賠不扣折舊，實損實賠，若火災不幸延燒到左鄰右舍，第三人責任保險高額的保障，也能有效填補及分散遭受第三人求償時的風險。



根據內政部消防署2020年截至11月底統計資料，平均每天有62次火災事故，而一般火災發生次數以冬季最多，其中又以住宅建物居多，顯示住宅火災潛在的風險極高。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，多數人買房花上畢生積蓄，為不讓一生心血因一把火化為烏有，除了事先做好防範措施外，投保足額的住宅火險變得相當重要。