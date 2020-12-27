石梯坪採海菜落海！花蓮婦被救起「口吐白沫」送醫不治

▲落海女子被民眾救上岸施以CPR急救。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區指揮部27日上午08時01分接獲詹姓民眾報案，於石梯坪遊憩區發現1名女性溺水。石梯漁港安檢所人員趕赴現場救援，並通報豐濱消防分隊，抵達現場時落海女子口吐白沫且無意識，由豐濱消防分隊救護車送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院救治，仍無法挽回生命。

▲女子採集的海菜。



海巡單位表示，石梯漁港安檢所人員火速抵達現場時，落海女子已由附近民眾合力救起，並持續施以CPR急救，隨後由豐濱消防分隊將女子送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，仍無生命跡象宣告急救結束。

據附近民眾表示，該女子係採集海菜不慎落海。但是落海詳情及死亡原因，正由第一二岸巡隊司法小隊報請檢察官辦理後續相驗事宜。

▲救護人員將女子緊急送醫最後仍宣告不治。



海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，現為東北季風時節，天候海象較為不穩定，呼籲民眾前往海邊遊憩時千萬不可冒然下水，以免發生憾事。海巡署為提供民眾安全遊憩環境及降低溺水意外發生，在民眾易從事水上活動場域之鄰近安檢所均有設置提供免費借用救生衣服務，藉此保障民眾生命安全，如民眾發現有危難狀況，均可撥打海巡署118免費服務專線，可獲得最快速之救援協助。

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