跟麻吉聚餐！女友點拼盤「邀大家一起吃」　下秒變臉：有吃就付錢

▲朋友難得聚餐，盡興最重要！（示意圖／取自Pxhere）

記者曾筠淇／綜合報導

朋友相聚吃飯，最重要的就是「一定要盡興」，至於金錢，多數人倒也不會算太細。一名男網友發文抱怨，他某次帶女友和自己的麻吉們吃飯，每個人的餐點送上桌後，服務生忽然端來一大盤海陸拼盤，大家原以為是送錯，一問之下，才知道那是女友點給大家吃的；原PO起初還心想女友真貼心，只是在結帳時，對方竟吵著飯錢一定要平分，讓他頓時超尷尬。

原PO在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他先前帶著女友，和他認識多年的麻吉們一起吃飯，每個人都各自點了一份套餐，只是想不到餐都齊了，服務生竟又端來一個要價1299元的海陸拼盤上桌。

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原PO和麻吉們一看到，原以為是服務生送錯桌，這時女友忽然說道，「大家一起吃呀，當然大家一起吃了！」一直到了結帳時，所有人都付了自己套餐的費用，女友這時忽然震怒，「為啥其他人不付拼盤的錢？」即便原PO出面緩頰，表明他全出也無所謂，大家開心就好；但是，女友還是堅持有吃就該付，「大家都吃了還不付錢？！」

▲女友堅持要大家平分「她點的」海鮮拼盤。（示意圖／取自Pexels）

在女友的堅持之下，大家雖然都有拿錢出來平分，但場面卻也瞬間變得超尷尬。原PO表示，說實在的，拼盤又不是朋友點的，「我覺得這樣強迫的感覺很差！」事後，女友則認為，她不但幫原PO省到錢，還讓大家都吃到這麼好吃的拼盤，結果卻好像是她的問題一樣，甚至覺得她無理取鬧；因此，兩人遲遲達不到共識，為此大吵一架。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「簡單來說就是強迫消費」、「如果要點，可以先問問吧」、「我想她現在應該已經在外面幫你買一棟房子了，這是為你好，別想太多」、「誰點誰付錢很正常吧，裝什麼大方，還要人家幫忙付」、「一個想吃要大家付錢的概念」、「遇到這種真的破壞氣氛」、「這個就是留家裡就好」、「連1299元都能吵」、「還好沒點個十萬、八萬的」。

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