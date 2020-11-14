《加個零》張嘉玲被稱為「社群之母」！在變動媒體圈闖出新高度

▲（圖／張嘉玲提供）



抵達臺北某處轉角的咖啡廳，初見《加個零》創辦人——張嘉玲，她不疾不徐迎面走來，耳邊傳來震耳欲聾的聲響，恰好周圍在施工。她的眼神充滿惋惜，誠摯地說這裡飯糰真的非常好吃，只可惜得更換地方。始料未及的狀況，讓我們都笑了。看著這幕，不難想像她在社群媒體上活躍的樣子，對生活的每一刻都充滿熱忱。

其實很多時候，說起創業都是無心插柳柳成蔭。從民視電視記者、公關部工讀生、談話性節目助理，張嘉玲逐漸勾勒出與自己更相符的工作輪廓，明白了待在不適合自己個性的職場環境，會像玩兩人三腳卻老是被絆倒一樣。比起在既有框架裡跟時間瘋狂賽跑，她喜歡先瞭解一件事情的來龍去脈後，更全面性地去完成眼前的任務，無論要花費多少時間與心力。

社群之母名號背後，是一步一腳印的踏實

▲「最強東昊影業小編 UG 來了～♡」加個零社群觀察每個月都會舉辦線下講座，邀請當紅小編分享，也有販售直播票，每場都有 100 人以上。（圖／張嘉玲提供）

在迷霧中摸索未來方向時，正逢 318 學運、臺北市長柯文哲選舉，張嘉玲懷著躍躍欲試的心，想加入幕僚團隊，從幫忙舉牌子開始努力，到有機會接觸團隊執行層面的工作，一切就是按部就班地走。也接過今周刊社群操作的她，而後將在媒體與政治圈的種種際遇，結合覺察到的行銷心得，整理成「網路政治傳播行銷懶人包」拋上檯面，一夜之間引起高度關注與各界分享。

與社群領域相遇，在意想不到之處，為張嘉玲往後的人生埋下一顆種子，而後她決定開設工作室，承攬許多社群媒體代操的委託案。每個人在達到心中所望之前，都會有段漫長的學習過程，而機會永遠是留給準備好的人。當初小小的種子，在機會與實力的雙重灌溉下，逐漸萌芽長成一棵樹，有了自己的形狀。

用群眾募資方式，接起兩岸新媒體營銷交流

▲2018 年舉辦「新媒體實戰PLUS+中國營銷大咖的商業進化論」。（圖／張嘉玲提供）

「當初也沒多想，只想著要把最新的資訊帶回來給大家，持續看新的東西、去分享。」2016 年一個純粹的想法，藉由群眾募資被拓展到最大化，張嘉玲獨自一人前往北京，帶回當時最新的社群媒體營銷資訊，並分享給所有人。當時也因這「知識變現」的少數社群先例，一舉躍上商周。憑著想拿到第一手資訊的拼勁，使她在社群媒體的創新領域，持續與周遭事物不斷擦出新火花，並回饋給大眾。2018 年她甚至反其道而行，將對岸 5 位重量級新媒體營銷大師邀請回臺灣分享。



社會的價值觀很多元，而社群媒體可說是這些價值觀的縮影，但儘管不認同對方，也能互相理解和探討。身在其中不可或缺的，是張嘉玲猶如雷達般的社群敏銳度：「這領域會一直有新的東西，而非一成不變，只要有新的，我就想要分享給別人，從中去感受這些迅速變動非常有趣。」在她的世界裡，對社群的想像是無限擴大，從不同業主的需求，看見不同面向的思考方向和切入點。

變動的社群媒體圈裡，不變的是我會一直在

▲張嘉玲認為，離開舒適圈一開始都會有陣痛期，但那也是讓自己成長、摸索出正向道路的最佳方法之一。（圖／張嘉玲提供）

跳脫自身角色，以業主視角為出發點去思考任何事情，是張嘉玲堅守社群經營的第一準則：「假設分兩部分，一是你本來有喜歡做的事，行銷只是扮演工具；另一個是你自身非常喜歡的品牌，然後想替他做行銷，兩者是天差地別。」若以非常瞭解自己的產品為前提，做事會容易很多，文字表達自然有差異。我們會知道如何去說故事。

無論外在世界如何轉動，總有些人不會離開崗位，而讓世界猶如往常轉動的，往往也是這些人。專訪尾聲，張嘉玲的初心未曾改變：「離開每個階段的舒適圈，都會有陣痛期，但我會一直做這些想做的事，你就是會知道永遠有個人在鑽研，不見得要做大，但一定是很新的、很有趣的內容。」未來她也想將自身獲得的觀點及想法，轉為另一種新型電子報訂閱模式，甚至考慮親自出國走訪，以做出更高質量的內容，讓大眾藉由全新視角，重新認識她所看見的世界。

而對於即將到來的《2020數位新時代年會》，張嘉玲身為座上嘉賓，同時也抱持著無比期待的聽眾心情，能聽見更多長年在社群媒體圈走跳的人們，他們所經歷的那些獨特故事。

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