全新 MacBook 系列獨缺這項規格！　蘋果加速與英特爾切割？

▲Apple首款搭載M1處理器的MacBook系列。（圖／Apple直播）



記者謝仁傑／綜合報導

Apple 剛發表的新款 MacBook Air 和 MacBook Pro，搭載自家設計的 M1 處理器，各方面效能運作都大有提升，可驅動 6K 的顯示器，令人驚豔的是續航力還提升至最高20小時。不過 Apple 仍在使用 Thunderbolt 3，而沒有將規格升級為 Thunderbolt 4。

兩款 MacBook 各配備兩個 USB-C 插孔，支援 USB 4 和 Thunderbolt，據悉 USB 4 最快可提供最快達 40Gbps 傳輸速率，幾乎與 Thunderbolt 3 的規格相同。

英特爾的 Thunderbolt 4 可以說是為蘋果而定做的，它的傳輸速率與 Thunderbolt 3 差不多，但在視訊輸出方面則大有提升，它可以支援兩個 4K 或一個 8K 的顯示器輸出，儲存速度高達 3,000 MBps，且不會因為電線的長度帶來訊號的衰弱。

然而蘋果似乎極欲擺脫英特爾，從今年的 Mac 捨棄 Intel x86 來看，或許隨著 USB 傳輸速率越來越快，未來Thunderbolt 也有可能遭到淘汰

M1 配備全球最快速的 CPU 核心、全球最強的每瓦 CPU 效能、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理 ，以及帶來非凡機器學習效能的 Apple 神經網路引擎，因此可提供最快達 3.5 倍的 CPU 效能、最快達 6 倍的 GPU 效能以及最快達 15 倍的機器學習速度，還有較以往 Mac 長達 2 倍的續航力。

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