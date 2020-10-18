市運會暨中小學聯運受疫情延後舉行　嘉市鎮天宮引燃聖火

▲ 點燃聖火 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「109年嘉義市運動會暨中小學聯合運動會－聖火引燃典禮暨傳遞活動」日前在嘉義市鎮天宮舉行，由嘉義市長黃敏惠及鎮天宮董事長曾漢洲帶領在場貴賓在嘉邑鎮天宮「關聖帝君」座前引燃聖火，為即將到來的運動會誠心祈福，預祝活動圓滿成功。

▲傳遞聖火 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，聖火最重要的意義為西元前776年的古代奧運，當時希臘城邦戰爭不斷，可是只要聖火到的地方，大家就停止戰爭，準備參加運動會，這樣的精神代表和平、光明、團結、友誼和正義；聖火也代表著生生不息，具有教育意義。

▲玉山國中聖火隊、東吳高職聖火隊傳遞聖火 。（圖／記者翁伊森翻攝）

主聖火引燃後，由市長黃敏惠手中傳遞給玉山國中聖火隊、東吳高職聖火隊，再分二路傳遞到嘉義市各國中小、高中職等41所學校，全程近40公里，完成傳遞一天繞行嘉義市的行程，隨後點燃市立田徑場內的聖火台，揭開「109年嘉義市運動會暨中小學聯合運動會」的序幕。

▲傳遞聖火起跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市運動會原訂於上半年辦理，因疫情之故，與中小學聯合運動會一起舉辦，不僅是嘉義市一年一度的運動盛會，也是選拔嘉義市代表隊參加全國性賽事的重要賽會，在嘉義市運動人才培育上扮演極重要的角色。

「109年嘉義市運動會暨中小學聯合運動會」共計8日辦理田徑、游泳、跆拳道、柔道、角力、羽球、足球、桌球、排球、網球、籃球、躲避球、特奧滾球及木球14項競賽項目，賽事精彩可期!