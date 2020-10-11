李紅時隔一個月重回央視主持！打破「求和說」被封殺傳言

▲李紅再度現身《海峽兩岸》節目主持。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

央視主持人李紅因「求和說」引起巨大風波，並導致國民黨前副主席王金平最終不赴陸參加海峽論壇。事件發生後，李紅從《海峽兩岸》節目上暫時消失，甚至傳出已被封殺，但有許多大陸網友發現，李紅10日晚間又回到了節目上，正常的進行主持。

▼李紅先前因「求和說」引起巨大風波。（圖／翻攝央視）



李紅時隔一個月又回到《海峽兩岸》節目，主持的風格與過往沒有太大差別，當晚的節目主題為「依托祖國大陸，台灣才能更好發展」，她在節目開場時表示，「台灣需要大陸，更無法離開大陸，蔡英文當局沒有任何籌碼，一昧對抗大陸只會讓自己吃虧。」

由於李紅在「求和說」風波之後就沒有出現在節目上，且時間長達一個月，與平常跟另一名主持人桑晨輪班的情況不同，許多人都認為她是在「避風頭」，甚至還有傳言指她遭到了封殺。

不過，李紅的再次出現，也打破了先前曾傳出的封殺謠言，代表節目並未因「求和說」受到太大影響。

公開資料顯示，李紅1978年出生於吉林，畢業於吉林大學，先後在吉林市電視台和吉林省電視台擔任主持人，2003年進入中央電視台，因擔任《海峽兩岸》主持人被觀眾所熟知。