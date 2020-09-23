被海軍棄單120碗海鮮麵！老闆基地外苦等1小時…轉頭默默吸收損失

▲麵店老闆臨時被海軍棄單120碗海鮮麵。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍日前臨時出動，取消澎湖某飲料店的88杯冬瓜檸檬，事後店家不生氣還力挺國軍，總統蔡英文也包下150杯飲料致謝。沒想到，當日還有一間麵店接下海軍120碗海鮮麵的訂單，趕到基地門口時卻沒人接聽電話，最後只能默默將麵帶回店裡消化。

澎湖馬公市中華路某知名麵店日前接到120碗海鮮乾麵的訂單，當天依約將麵裝好外送，卻在基地外苦等1小時都沒人出來領餐，撥打電話也無人接聽，最後只能拎著120碗麵回去店內。

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麵店老闆也是海軍退伍，為人低調的他不願意追究被放鳥的事，僅在網路上PO文與廠商聯絡有問題，願意將80元的麵以60元接近成本價賣出。由於麵店是知名店家，新舊客戶也大力支持，將120碗乾麵買光。

▲老闆是海軍退伍，懂臨時出任務的緊急與無奈。（圖／東森新聞）



隔日，海軍艦長親自登門道歉，表示當日臨時接到任務，情況太過緊急而無法打電話告知，才會讓老闆白跑一趟；當天艦長也訂購同樣數量的乾麵捧場。

據悉，麵店老闆對此事毫無怨言，不願意將事件公開，是友人透露才讓此事曝光，成為除了愛國飲料之外的「愛國麵店」，但老闆依然低調，拒絕透露店名、姓名及當時細節，只因擔心外界對海軍留下不好的印象。

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