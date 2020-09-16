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網友眼尖：雪肌精不一樣了！全新漾活系列全面進化　自帶肌膚防禦光圈

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▲▼網友眼尖：雪肌精不一樣了！全新漾活系列全面進化　自帶肌膚防禦光圈。（圖／業者提供）

▲不少眼尖的雪粉們發現「雪肌精不一樣了」，從品牌核心概念到外包裝通通改變重生。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

相信已有不少眼尖的雪粉們發現「雪肌精不一樣了」，瓶身換上精巧輕盈的字體書寫著SEKKISEI，宣告雪肌精進一步邁向國際化，要讓美麗超越年齡、性別、打破國界。總是創造健康透明膚質的雪肌精迎接35週年，誕生出全新系列CLEAR WELLNESS（雪肌精漾活），傾全力為現代女性建立潤澤屏障抵禦外在侵害；同時再度邀請清新女神新垣結衣詮釋雪肌精改變重生後的全新世界觀，強化品牌更加重視人與地球之間的永續關係，感謝大自然的恩惠為肌膚帶來美麗力量，一連串重塑品牌的大動作令網友很有感，大大驚嘆雪肌精果然改變重生。

以「永續發展」為本　雪肌精改變重生擴大國際影響力

35年前，雪肌精開發者以「能夠成為肌膚終身伴侶」的理念出發，創作出一連串滿足如雪一般白皙、透亮膚質願望的保養品。如今隨著時代變遷，氣候、生活型態等各種環境壓力鉅變，身為國際知名品牌的雪肌精自認應升格為全球影響力品牌，因此著手進行一連串的品牌重塑。

雪肌精的成分向來取自多種天然植物，因此在品牌重塑過程中，更深入探索植物、食物、大地等由地球水源所培育出的自然力量，並與多種領域的日本文化人士合作，目標成為可靠的永續發展品牌。此概念如今也已正式導入「雪肌精漾活」系列商品，像是包材選用新興環保材料以減少二氧化碳排放量，減少塑料及用紙量，並採用可分解且對環境影響較小的生物質油墨，連外盒也改用日本回收率高達90%以上的瓦楞紙製成，以實際行動為地球永續盡一份心力，同時提升改變重生後的雪肌精品牌影響力及品牌價值。

▲▼網友眼尖：雪肌精不一樣了！全新漾活系列全面進化　自帶肌膚防禦光圈。（圖／業者提供）

▲「雪肌精漾活」系列商品以實際行動為地球永續盡一份心力，同時提升改變重生後的雪肌精品牌影響力及品牌價值。（圖／品牌提供）

滿足溫和、有效保養心願　啟動時代女性肌膚潤澤屏障

不僅品牌追求改變重生，雪肌精回歸美的本質，重新鑽研時下女性保養需求，發現「透明感方程式」也必須順應現況改變重生。觀察到20~30世代最受困擾的不再只是肌膚粗糙、乾燥、毛孔粗大、痘痘等肌膚問題，反而是肌膚易受外在環境刺激而成為敏弱、不穩定的膚況，因此推出全新雪肌精漾活新系列深入啟動肌膚防禦機制，同步滿足現代女性追求溫和、有效的保養心願。

面對現代女性肌膚受生活環境劇烈變化所造成的問題，「雪肌精漾活系列」以全新獨特成分「逸透華複合精萃」(ITOWA)提升潤澤屏障機能的品質，由日本原產植物中的月桃葉淬取液、芍藥花淬取液、諾麗果汁及甘油等天然成分製成，可預防肌膚乾燥、抵禦環境影響，實現肌膚健康且具透明感。

以地球之美為靈感的「雪肌精漾活系列」瓶身設計為琉璃藍瓶「效能型」及雪白瓶「低敏型」兩大系列，「效能型」添加梅果淬取液、水解水稻葉淬取液製成的瑩透升級成分，提供深層潤澤提升肌膚透明度，系列中「雪肌精漾活化粧水」潤澤質地不黏膩，可深入滲透肌膚成就透亮膚質；「低敏型」則是無酒精、無PARABEN類防腐劑、無礦物油、無香料、無添加色素，以溫和成分與質地寵愛肌膚，綻放透明潤澤感，其中添加洋甘菊淬取液、不易引起肌膚負擔的「雪肌精漾活低敏化粧水」，滴滴溫和浸潤每一個毛孔，兩大漾活潤澤神器助攻下，讓「雪肌精漾活系列」一推出即大受關注及好評。

▲▼網友眼尖：雪肌精不一樣了！全新漾活系列全面進化　自帶肌膚防禦光圈。（圖／業者提供）

▲以地球之美為靈感的「雪肌精漾活系列」瓶身設計為琉璃藍瓶「效能型」及雪白瓶「低敏型」兩大系列。（圖／品牌提供）

特別的是，兩大系列都規劃出化粧水、乳液、保濕霜、卸妝及洗顏品各5品的完整系列，卻能進一步按照「效能」及「低敏」兩種不同膚質特性需求，細膩分開規劃保養質地以寵愛寶貝肌膚，像是洗臉產品在效能型設計以潔顏皂徹底清潔老廢角質與氧化髒汙，而低敏型則設計潔顏慕絲溫和洗臉減少對肌膚的摩擦，卸妝則分為雪肌精漾活卸粧乳、雪肌精漾活低敏卸粧凝露等，改變重生後的雪肌精不僅要因時制宜，更合乎保養適才適性，徹底實現從根本開始調理出女性嚮往的健康好膚質，全面啟動肌膚防禦力的美意。

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