　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO Reno4 Z亮相　9/18起陸續開賣

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO Reno4全系列登場。（圖／OPPO提供）

▲OPPO Reno4 Z登場。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO今（14）日宣布為旗下全新5G手機Reno4系列產品增添生力軍，推出全新OPPO Reno4 Z，搭載120Hz螢幕刷新率與一體化雙模5G晶片，用更親民的價格讓消費者享受高速5G網路與頂級螢幕體驗。值得注意的是，OPPO Reno4也推出全新配色「香芋紫」，並將與OPPO Reno4 Z一同於9月18日陸續開賣。

OPPO指出，OPPO Reno4 Z正面採用了螢幕佔比高達90.4%的6.5吋螢幕以及2.5D弧度機身，像素密度達400PPI，螢幕刷新率達120Hz更為同價位帶中最高，不管是看影片或玩遊戲，皆能帶來清晰流暢的旗艦級顯示效果。機身背面Reno4 Z結合了「旋鈕」式鏡頭設計，平整機身厚度僅8.1mm。在顏色選擇方面，則將提供墨秀黑、薰香白兩種配色，單機建議售價為12,990元。

Reno4 Z採用MediaTek Dimensity 800處理器，一體化雙模5G晶片可支援SA/NSA雙模5G網路，實驗室環境峰值下載速度高達2.3Gbps；結合7nm先進製程工藝及四大高性能核心，啟動速度更快同時也改善多工處理性能。

另外，為了讓5G訊號穩定性更高，Reno4 Z採用了360°環繞天線2.0技術，能自動分辨使用者握持姿勢與天線空間分佈，還支援Ultra HD即時高畫質視訊通話功能，克服大部分使用場景中訊號不穩的困擾與滿足遠距通訊需求。續航方面上，Reno4 Z搭載4,000mAh大電池與18W快速充電。

而在拍照能力方面，Reno4 Z前鏡頭擁有1600萬畫素鏡頭+200萬畫素景深鏡頭的前置煥顏鏡頭組合，並支援前置夜景模式，帶來更專業的人像夜拍與虛化效果；搭配OPPO全新研發AI智慧美顏2.0技術，除了有效優化膚色和臉部細節，還可以針對個人膚色、細節打造定製立體妝效，在暗夜中自拍也不會因為光線太暗而臉容過曝。

後鏡頭則是採用了4,800萬畫素超高畫素主鏡頭，支援全新極夜模式，隨手都能呈現豐富低光源場景下的各種照片細節，配合800萬畫素119°超廣角鏡頭與兩顆200萬畫素的黑白風格鏡頭與復古鏡頭，四鏡頭協力可以完全滿足各種場景的不同需求。Reno4 Z也支援錄影超級防手震，輕鬆在運動環境中同時拍出穩定流暢的影片畫面。

此外，為提供給喜愛粉嫩色系的女性消費者更多選擇，也為OPPO Reno4推出全新「香芋紫」配色，擁有可支援本地市場最主流的n1、n3、n28、n41、n78等5G通訊全頻段，讓喜歡清新、甜美風格的女孩也能享受5G手機所帶來的智慧便利，單機建議售價為17,990元。

▼OPPO Reno4推出全新「香芋紫」配色。（圖／OPPO提供）

▲▼OPPO Reno4全系列登場。（圖／OPPO提供）

9月18日起OPPO Reno4全系列將於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心）指定賣場陸續開賣。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
藏壽司股票「20萬」爽抽中！大眼女主持節目上開手機...秒嚇
醫師手術出包…男星臉嚴重變形！　「腫如西瓜」血管險爆裂
剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」　一說同事全笑歪：笨蛋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OPPO Reno4 Z亮相　9/18起陸續開賣

蘋果秋季發表會有驚喜！推特爆料：AirTags將現身

遠傳、亞太5G聯手第一步　舉辦5G 4K多視角演唱會

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

9/23再一場Galaxy Unpacked！三星Galaxy S20 FE即將登場

Dell EMC攜手VMware　打造全系列超融合架構應對數位資料巨浪

馬斯克預告9月22日「電池日」　特斯拉將宣布重大消息

HTC Wildfire E Lite渲染圖曝光　主打特定地區「入門低階機款」

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

OPPO Reno4 Z亮相　9/18起陸續開賣

蘋果秋季發表會有驚喜！推特爆料：AirTags將現身

遠傳、亞太5G聯手第一步　舉辦5G 4K多視角演唱會

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

9/23再一場Galaxy Unpacked！三星Galaxy S20 FE即將登場

Dell EMC攜手VMware　打造全系列超融合架構應對數位資料巨浪

馬斯克預告9月22日「電池日」　特斯拉將宣布重大消息

HTC Wildfire E Lite渲染圖曝光　主打特定地區「入門低階機款」

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

印軍稱：山地師全面部署邊境各地　只差一個「導火線」

熱褲妹趴男大腿「外套蓋頭」！網狂酸：高鐵偷吃東西...本尊回應

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」！她一聽鹹濕錄音崩潰

罷捷第一階段173份補件通過！四叉貓：不看好第二階段

三大名師推薦熱門潛力股！漲價題材股、業績爆發股...6檔報你知

三級片女星離婚億萬內衣大王！　「生子得豪宅」11年豪門婚突告終

新確診激增「死亡料再攀升」　WHO：歐洲疫情10、11月更艱難

外資連9周提款台股煞不住　投資人選股可留意4族群

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

3C家電熱門新聞

爆料指iPhone 12於10月13日發表

Apple Watch Series 6 被爆有「絕美新色」　9月16日開放訂購！

Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看！　iOS 14 搶先 iPhone 12 登場

AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

蘋果發布 iOS 14 新規則　為 App Store 遊戲串流商再築高牆

快訊／PS5線上發表會9/17凌晨登場

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

馬斯克預告9月22日「電池日」　特斯拉將宣布重大消息

安卓用戶下載App不怕沒網路了！　Google Play 將提供P2P共享應用功能

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

Sony智慧降噪耳機　把旅程升級頭等艙

更多熱門

關鍵字：

OPPO Reno4OPPO Reno4 Z

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

謝忻宣布重大決定「重返教職」！

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面