OPPO Reno4 Z亮相　9/18起陸續開賣

▲OPPO Reno4 Z登場。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／台北報導

OPPO今（14）日宣布為旗下全新5G手機Reno4系列產品增添生力軍，推出全新OPPO Reno4 Z，搭載120Hz螢幕刷新率與一體化雙模5G晶片，用更親民的價格讓消費者享受高速5G網路與頂級螢幕體驗。值得注意的是，OPPO Reno4也推出全新配色「香芋紫」，並將與OPPO Reno4 Z一同於9月18日陸續開賣。

OPPO指出，OPPO Reno4 Z正面採用了螢幕佔比高達90.4%的6.5吋螢幕以及2.5D弧度機身，像素密度達400PPI，螢幕刷新率達120Hz更為同價位帶中最高，不管是看影片或玩遊戲，皆能帶來清晰流暢的旗艦級顯示效果。機身背面Reno4 Z結合了「旋鈕」式鏡頭設計，平整機身厚度僅8.1mm。在顏色選擇方面，則將提供墨秀黑、薰香白兩種配色，單機建議售價為12,990元。

Reno4 Z採用MediaTek Dimensity 800處理器，一體化雙模5G晶片可支援SA/NSA雙模5G網路，實驗室環境峰值下載速度高達2.3Gbps；結合7nm先進製程工藝及四大高性能核心，啟動速度更快同時也改善多工處理性能。

另外，為了讓5G訊號穩定性更高，Reno4 Z採用了360°環繞天線2.0技術，能自動分辨使用者握持姿勢與天線空間分佈，還支援Ultra HD即時高畫質視訊通話功能，克服大部分使用場景中訊號不穩的困擾與滿足遠距通訊需求。續航方面上，Reno4 Z搭載4,000mAh大電池與18W快速充電。

而在拍照能力方面，Reno4 Z前鏡頭擁有1600萬畫素鏡頭+200萬畫素景深鏡頭的前置煥顏鏡頭組合，並支援前置夜景模式，帶來更專業的人像夜拍與虛化效果；搭配OPPO全新研發AI智慧美顏2.0技術，除了有效優化膚色和臉部細節，還可以針對個人膚色、細節打造定製立體妝效，在暗夜中自拍也不會因為光線太暗而臉容過曝。

後鏡頭則是採用了4,800萬畫素超高畫素主鏡頭，支援全新極夜模式，隨手都能呈現豐富低光源場景下的各種照片細節，配合800萬畫素119°超廣角鏡頭與兩顆200萬畫素的黑白風格鏡頭與復古鏡頭，四鏡頭協力可以完全滿足各種場景的不同需求。Reno4 Z也支援錄影超級防手震，輕鬆在運動環境中同時拍出穩定流暢的影片畫面。

此外，為提供給喜愛粉嫩色系的女性消費者更多選擇，也為OPPO Reno4推出全新「香芋紫」配色，擁有可支援本地市場最主流的n1、n3、n28、n41、n78等5G通訊全頻段，讓喜歡清新、甜美風格的女孩也能享受5G手機所帶來的智慧便利，單機建議售價為17,990元。

▼OPPO Reno4推出全新「香芋紫」配色。（圖／OPPO提供）

9月18日起OPPO Reno4全系列將於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心）指定賣場陸續開賣。