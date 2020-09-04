LINE原創市集名人堂前10得主曝光　「無所事事小海豹」晉升最快

▲LINE原創市集名人堂Top 10得主首度曝光。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE原創市集今（4）日公布貼圖創作至高榮耀的名人堂Top10名單，其中今年7月新晉名人堂第10位寶座的「無所事事小海豹」，以懶洋洋、愛耍廢的快樂小海豹為主角，創作短短不到一年即登上名人堂，成為貼圖史上最迅速晉升名人堂的創作者，並從即日起上架販售創作者商品。

LINE表示，為鼓勵創作者發揮創意，LINE原創市集自2015年以來，每月公布「銷售排行榜」和「新進創作者排行榜」，期待創造創作生態圈「正循環」，凡累積獲得3次銷售排行榜冠軍，貼圖創作者即可晉升LINE原創市集名人堂。



LINE指出，今年受到新冠疫情影響，意外促使許多貼圖新秀急速竄起，不僅創下單一年度最多人晉升LINE原創市集名人堂的紀錄，更催生出名人堂Top 10超人氣創作者名單，包含首位入選名人堂的貼圖界貓咪霸主「白爛貓」、可愛又搞怪的「貓爪抓」、個性鮮明的六腳藍色貓貓蟲「咖波」，以惱人口頭禪爆紅的「寶寶不說」、貌似無辜且容易激動的「好想兔」和溫暖畫風的「懶散兔與啾先生」。

LINE進一步指出，今年新晉的4位名人堂創作者依序為陽光小女孩形象的「晴天P莉」、無俚頭又俏皮的灰色美國短毛貓「塔仔不正經」、超級反差萌的「小朋友有事嗎」，以及今年7月入選的新科名人堂「無所事事小海豹」。



LINE分享，LINE原創市集每月皆會公布「銷售排行榜」和「新進創作者排行榜」，要能成為當月冠軍必須從數十萬創作者中脫穎而出，並且還要累積3次銷售排行榜冠軍才能晉升名人堂成員，除獲頒名人堂獎座外，也會為得獎者安排相關宣傳，並邀請其分享創作經驗。

▲「無所事事小海豹」系列商品正式在LINE CREATORS創作者商品館上架。（圖／LINE提供）

LINE說明，今年7月正式榮登第十位名人堂的「無所事事小海豹」，以慵懶頹廢的快樂小海豹為主角，療癒系的畫風迅速擄獲人心，日常耍廢的圖文內容更深刻引起大眾共鳴，從第一組貼圖開始未屆一年即入選名人堂，刷新貼圖史上最迅速晉升紀錄。

LINE補充，其實小海豹的創作者從未上過正統的繪畫課程，憑藉著從小喜歡隨手塗鴉的興趣，大學時期便開始經營圖文社群，「無所事事小海豹」的創作起點就是從社群粉絲專頁開始，第一組貼圖上架即一砲而紅，拿下2019年12月「銷售排行榜」和「新進創作者排行榜」雙料冠軍。



LINE強調，目前「無所事事小海豹」在FB和IG粉絲專頁上已各別累積11萬和15萬粉絲，因此決定將貼圖將化身為超實用又可愛的實體商品，並從即日起正式在「LINE CREATORS創作者商品館」上架販售，舉凡T恤、零錢收納包和帆布袋等生活用品。