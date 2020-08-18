雙薪9萬養不起！她擔心「階級複製」寧扛罵聲也不生　哽咽回憶：真的很孤獨

▲原PO不希望下一代步上她的後塵。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

不少年輕夫妻擔心養不起小孩，因此選擇加入「頂客族」的行列。一名月薪3萬元的太太發文表示，雖然她與丈夫一個月的收入達9萬元，但是在沒生孩子的情況下，每個月也只能存1至2萬元，若養育小孩，恐怕只能淪為「月光族」，因此她寧願接受長輩的一片罵聲，「絕對不可能讓我的小孩階級複製。」

一名網友日前在臉書粉絲專頁「靠北老公」上發文表示，「你薪水6萬（元）、我薪水3萬（元），加起來9萬（元），還沒生小孩每月還能存1至2萬（元），一旦有小孩就是每月月光。」雖然老公認為每月花2萬元，一定可以養活一個小孩子；但她初步計算後，發現這樣的薪水根本無法提供給子女良好的環境，而且他們夫妻倆會老，往後的花費也只會越來越高。

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原PO回憶起過往，因為自己曾經被金錢所逼，相當理解小孩子遭受歧視、與身旁同學沒有共同話題的孤獨，且如果家長無法付錢讓子女參加校內活動，久而久之也會被其他同學認為，「你跟他們不一樣」，接著就很可能會面臨被排擠、被霸凌的痛苦。

▲夫妻雙薪9萬元，但妻子堅持不生。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公）

原PO無奈表示，在還沒生小孩的情況下，就已經要付出高額房貸、雙方父母的醫療費等花用，若他們父母日後需要看護，又得要付出一大筆錢，而且自從買房後，兩人就再也沒去外面餐廳吃飯過，甚至都只能去免費的景點走走；原PO也擔心，萬一有意養小孩，這個剛出生的下一代馬上就要背負至少2個大人的房貸、養老費、醫療費，「我們真的沒能力也沒條件生育。」

原PO還大膽假設，當孩子成年後，如果爺爺奶奶也都還在，這下就要擔起照顧6個大人的責任，剛出社會就要扛起這麼承重的壓力實在太辛苦；因此她才堅持，「我是媽媽，我絕對不可能讓我的小孩階級複製，為了保護他，我寧可承受罵聲也堅決不生。」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「沒什麼好批評，每個人都有人生規劃啊」、「不造成小孩負擔才是重點」、「尤其是父母會老，花費越高，這是真的」、「我從小也很窮，所以也是不婚不生族」；不過也有網友指出，「叫一些夫妻加起來沒有9萬（元），生了寶貝且過得幸福的家庭情何以堪啊！覺得這些只是妳自己不想生的藉口」、「我覺得你只是怕自己生活品質受影響」、「你只是不願意生活費被小孩綁住」。