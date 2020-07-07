26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

▲長沙一名26歲男子拔智齒後血流不止，10天後過世。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

湖南省長沙一名26歲男子5月25日到牙醫院拔智齒，但之後天天出血，身體狀況也越來越糟，不斷發燒、身體痛，甚至住進醫院加護病房，10天后就過世了，死亡原因為腦出血並腦疝。

根據紅星新聞報導，劉國帆5月25日到長沙中諾口腔醫院拔智齒，之後就一直流血，5月30日淩晨他到網路上詢問，拔完智齒後一直流血正常嘛？他自述每天起床都一嘴血 ，而且能感受到血塊吐出去的感覺，整個口腔、血味、藥味、沒刷牙的腥味。





▲劉國帆滿臉血跡。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

微信聊天截圖顯示，劉國帆29日加了拔牙的醫生，早上五六點鐘就流血，一直止不住，吐血到有點頭暈，好幾天沒吃飯了。但醫生告知，讓他量一下血壓，如果血壓有點高，早上就會這樣，可能要持續幾天才能好，並且要他去藥店買點葡萄糖。

劉國帆的姐姐透露，弟弟6月4日下午就覺得不舒服，開車去看病，但才開到一半就不行了，只能先停在路邊，之後是交警發現人，才協助送到長沙市中心醫院。她表示，醫生推測劉國帆可能是因為拔牙引起了細菌感染，「全身血液裡面已經全部是細菌」。

劉國帆在長沙市中心醫院急診重症監護室病例記錄上的顯示，因發熱、左下肢腫痛4天入院。體溫高達40.5℃，脈搏123次/分鐘，呼吸22次/分，血常規顯示白細胞高達50+，神志嗜睡等。

入院診斷為，疑似口腔頜面部間隙感染、疑似左下肢蜂窩織炎、疑似急性骨髓炎、疑似急性白血病、膿毒血症、肺部感染、血小板減少症、中度貧血、低鉀血症。

劉國帆6月7日由重症監護室轉至血液科，血液科病例上專科診斷顯示「急性白血病可能性大」，之後他的狀況急轉直下，於6月9日上午不幸去世，遺體當天下午便火化了。醫院的死亡證明（推斷）書上顯示，其死亡原因為腦出血並腦疝形成。

姐姐也控訴，弟弟過世後，家人曾到長沙中諾口腔醫院交涉，對方表示3天後回覆，但是卻一直沒有人出面，直到他們求助市長熱線，中諾口腔醫院的院長和股東才露面。

長沙中諾口腔醫院院一名左姓工作人員透露，7月6日下午院方已將該事件的相關材料交到長沙醫療糾紛人民調解委員會，「作為我們企業來講，如果說有責任，肯定是要承擔的，我們也不會躲避」。

►戴口罩更要保養