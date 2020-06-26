長得像塑膠玩具！他在沖繩釣到「噴漆怪魚」...色彩鮮艷引網熱議

▲這條魚身上的顏色引起熱烈討論。（圖／翻攝自twitter／@azusa54）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本釣魚實況YouTuber宮城梓日前釣到一條「五彩怪魚」，身上的色彩飽和又粉嫩，像是被灑了顏料般不自然，他把相片放上推特後吸引大批網友討論，還得到20多萬次按讚、3.7萬次分享。

宮城梓表示，他當時在沖繩座間味島釣魚，原本主要目的是捕捉「鸚鵡魚」，結果意外釣到這「顏色很誇張的魚」，後來將牠原地放生了。因為牠身上的色彩不像平時常見的紅色、銀色、深灰色等，是由粉藍、淺紫、草綠等夢幻的顏色組成，讓網友熱烈地討論起這條「塑膠玩具魚」。

根據判斷，這是條「紫錦魚」，又稱紫衣葉鯛，屬於隆頭魚目的一種，主要分布在印度太平洋的礁石區和近海沿岸，頭上的紅色塊狀紋路會隨公母而有所不同。不少網友在留言區分享自己曾釣到的紫錦魚，但他們也說這是第一次看到像宮城梓釣到的這麼鮮豔又大條。

▲他將釣魚實況上傳在頻道。（影／翻攝自youtube／フィッシングギャング/宮城梓）



宮城梓24日把釣到紫錦魚的實況紀錄上傳到YouTube頻道，影片中可見，他和魚拉扯一番後，順利地拉上來合影後放生。網友驚訝地在底下留言，「比美國糖果還繽紛」、「接下來座間味島應該會很熱鬧」、「好像一幅畫」。