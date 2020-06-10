快訊／新黨發動罷免陳柏惟：有史以來最「孔鏘」、「噗嚨共」立委

▲新黨青年軍林明正、王炳忠、蘇恆發起罷免陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起「報復性罷免」民意代表聲浪，新黨青年軍10日召開記者會，宣布將發起第一波罷免，目標對準台灣基進立委陳柏惟。

王炳忠表示，陳柏惟是立法院國防委員會有史以來最「孔鏘」、「噗嚨共」的立委，不只是對兩岸、國防事務草包，連選罷法也沒搞懂，以為自己可以安枕無憂，但其實罷立委比罷議員還要容易。以他所在台中市第二選區來說，總選舉人數近30萬，約7萬就可罷免，本屆立委選舉顏寬恆得票達10萬，和他只差5千多，要罷掉他很有機會。

蘇恆表示，罷韓過程中，國家機器介入的痕跡非常明顯，包括內政部明白表示，提案雖要等一週年，但簽名可以事先簽，且罷免募款無虛設專戶；法務部也說，罷免文宣盜用政府LOGO可以原諒，送130元洗手液都不算賄選；中選會主委李進勇更不惜「剁頭」為罷韓逼出足夠的投開票所，以上的「標準流程」，將來一切的罷免都必須比照辦理。

林明正表示，現在罷免遍地烽火，新黨青年通通力挺，「罷誰我們都支持，誰罷我們都合作」，只要罷免綠營的縣市長、立委、議員，新黨通通歡迎，也願意幫忙助講、協助罷免。

林明正表示，歡迎網友舉報綠營十大惡人，一起來罷免，並國民黨喊話，「人家能罷免你一個市長，你至少罷免他10個立委」，今天新黨先開第一槍，另外9個就看國民黨敢不敢發動，如果不敢，下一個就是台中市長盧秀燕，說不定新北市長侯友宜也可能被罷。

▲基進黨立委陳柏惟。（資料照／記者林敬旻攝）



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