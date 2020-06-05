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台北信義計畫重現青埔　各項重大投資即將陸續完成

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▲台北信義計畫區將重現青埔。（圖／市府提供）

▲環球購物中心A19商場，建立於軌道經濟基礎上。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔越來越火紅了！繼全台最大的IKEA旗艦店、日本八景島首座海外分館「Xpark」水族館、新光影城、橫山書藝館等投資建設，即將陸續完成並開幕後，冠德建設旗下環球購物中心 Global Mall，日前與鐵道局完成機捷 A19 站商場標租案簽約，正式進軍青埔、預計 2021 年開幕，未來將導入智慧零售概念，成為全台第8間環球購物商場。

▲台北信義計畫區將重現青埔。（圖／市府提供）

▲冠德環球購物中心進駐，使冠德建設在A19站推出的建案也熱銷。（圖／市府提供）

桃園市政府指出，環球購物中心A19商場建立於軌道經濟基礎上，將有60家店鋪，以服務業、體驗模式為主，與周邊棒球場、住宅結合，預計在明年球季開打時能順利開幕。該商場與機捷A19站以空橋連結，空中走廊更直接串聯至桃園國際棒球場，就像將台北信義計畫區重現青埔，實現了新興都會移動模式，打造結合住宅、商城與交通的「城市綜合體商場開發案」。

冠德環球購物中心Global Mall全台共有7間分店，堪稱台灣軌道經濟霸主，除中和環球、屏東環球兩間傳統分店外，北起板橋、南至左營，包括南港、機捷A8與A9站等共5間分店都屬於車站型商場。

桃園機場捷運於青埔地區設有A17、A18、A19等3站並各有特色，其中A19站有棒球場、美術館、會展中心、亞洲矽谷等重大建設，現因冠德大型購物中心進駐，使該建設在A19站推出的建案也熱銷。

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關鍵字：

桃園青埔冠德建設Global Mall軌道經濟

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