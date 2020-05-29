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「蘇貞昌欺騙過神明」　蕭旭岑：為了反馬違背民意拒發現金

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（資／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌28日批評馬政府時期發放消費券對經濟無益。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，「蘇院長欺騙過神明，他講的話大家要特別小心」，為了反馬寧可與民意背道而馳，呼籲蔡政府「放下心魔」。

蕭旭岑表示，行政院振興券的問題，去基層一問就知道，基層民眾的反應最直接，「馬英九直接給你3600，蔡英文還要你先花1000」，問題是很多基層艱苦人連1000元都很難拿出來。

蕭旭岑指出，2008年9月金融海嘯來襲，馬政府發放每人3600元的消費券，用途等同現金，發放當日即達成全民92％的發放率。在當時景氣急凍之下，消費券不僅減輕民眾現金支出壓力，也刺激百業振興，快速安定社會人心。

蕭旭岑表示，蘇貞昌說消費券對經濟成長沒有幫助，但矛盾的是，政院所推振興券的金額比消費券還低，對經濟的幫助豈不更令人質疑？連民進黨立委都批評，馬政府3600元的消費券，比3000元的振興券多，還不用花錢換，行政院就是有「心魔」，才不願依照馬政府的方式辦理振興。

蕭旭岑說，明明多數民眾都希望化繁為簡，普發現金或消費券，但蘇院長卻充耳不聞，為了反馬而寧願違反民意，這種不肯苦民所苦的政府，遲早會被人民淘汰。因此為了民眾好，他要呼籲蔡政府：「放下心魔，歡迎拿香跟拜！」

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑出席「駭客解密！總統府成打賴中心」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資／記者林敬旻攝）

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