11年前「3600元消費券」花去哪？　網曝超高CP值買法：用到現在還沒壞

▲不少人當年拿消費券去買家電。（示意圖／記者林淑慧攝）



記者黃可昀／綜合報導

買1000換3000的振興抵用券即將上路，不少人回想起11年前的「3600元消費券」，當時無論男女老少都能拿到這個政府紅包，有些人一領到就去吃美食買新衣，成功刺激國內消費。有網友好奇發問，「當年消費券都拿去買什麼？」掀起一波討論度。

原PO在PTT表示，大家2009年都有領過消費券，今年受到新冠肺炎影響，事隔11年政府再度推出「振興抵用券」，雖然還沒正式啟用，但他很好奇大家當初拿到3600元消費券時，究竟都花到哪裡去？

請繼續往下閱讀...

▲疫情使經濟大衰退，政府擬發放振興券。（示意圖／記者李毓康攝）



據了解，2008年發生「全球金融海嘯」各國無一倖免，台灣當然也深受衝擊，當年總統馬英九隔年就發放給全國人民3600元消費券，不限年齡、收入或身分，以刺激消費達到活絡經濟，共舉債858億。

多數網友回應，那時候全家人一拿到就集資買家電，或是實用的電器、空調，「印象中拿去買台冷氣裝書房」、「我們全家五個人的消費券拿去買了一台機車」、「我媽徵收拿去買冰箱了」、「聽我爸說是買了電烤盤」、「買虎牌熱水瓶，用到現在還頭好壯壯」、「買烘碗機，居然用了11年才壞，超值」、「印象中幫我媽買了電腦跟印表機」。

也有不少網友透露，當時年紀還小，領到的3600元都上繳給爸媽，完全沒這筆錢的使用權，「給媽媽加菜」、「被老爸ㄟ走了」、「存起來，想想小時候每次都馬存起來」、「被婆婆黑走，連個影都沒看到。」

這次的振興抵用券和3600元消費券不太一樣，行政院規劃民眾消費1000元可換得3000元振興券，計畫6月中啟動預約，7月就能正式上路，初步規劃會比照口罩的模式來發放，讓大家在四大超商使用健保卡來領取，但實際對策必須和業者協議後才會定案。