東京teamLab迷幻無國界：一生至少要一次親歷魔境魅影

自從Covid-19疫情影響許多博物館與景點,從今年二月關閉,使遊客只能在家失落等待。但各位還是可以在家勾選自己的景點清單,例如去森吉卜力美術館(Ghibli Museum),或去茨城縣常陸海濱公園(Hitachi Seaside Park)賞花田,還有穿越人潮洶湧的澀谷十字路口⋯⋯,當然也不能漏看「teamLab Borderless」。

以創造數位沉浸式體驗聞名,日本當紅的teamlab已發展成國際指標,其展覽在國際大城市,如新加坡、上海都有teamlab的展出點。然而,位於東京台場(Odaiba)的森大廈數位藝術美術館(Mori Building Digital Art Museum),裡面展出的「teamLab Borderless」無疑是展中之最,它可說是東京不可或缺的展演。

這個旗艦美術館(目前閉館中,未來會通知重啟時間)的展出規模宏大,令人嘆為觀止,至少要花上半天才夠你在1000平方公尺的空間中,觀賞其中50多件藝術裝置。

在「teamLab Borderless」中最受歡迎的裝置,總是吸引很長的排隊人潮,《呼應燈之森林》(Forest of Resonating Lamps)看起來像迪士尼《魔髮奇緣》的場景。那些燈裝設在一個看似無邊際的鏡室中,會與人互動反應,在你接近時變暗。

別錯過這個最大的拍照打卡點《在人們聚集的岩石上,注入水粒子的世界》(Universe of Water Particles on a Rock where People Gather),這個房間在入口附近,充滿盛開的鮮花與瀑布。身在其中,你會覺得陷入了一個無限宇宙。

探索《無重力共鳴森林》(Weightless Forest of Resonating Life),裡頭充滿明亮巨大的氣球,在你彈起那些氣球,它們會變換顏色。

