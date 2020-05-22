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東京teamLab迷幻無國界：一生至少要一次親歷魔境魅影

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自從Covid-19疫情影響許多博物館與景點，從今年二月關閉，使遊客只能在家失落等待。但各位還是可以在家勾選自己的景點清單，例如去森吉卜力美術館（Ghibli Museum），或去茨城縣常陸海濱公園（Hitachi Seaside Park）賞花田，還有穿越人潮洶湧的澀谷十字路口⋯⋯，當然也不能漏看「teamLab Borderless」。

以創造數位沉浸式體驗聞名，日本當紅的teamlab已發展成國際指標，其展覽在國際大城市，如新加坡、上海都有teamlab的展出點。然而，位於東京台場（Odaiba）的森大廈數位藝術美術館（Mori Building Digital Art Museum），裡面展出的「teamLab Borderless」無疑是展中之最，它可說是東京不可或缺的展演。

這個旗艦美術館（目前閉館中，未來會通知重啟時間）的展出規模宏大，令人嘆為觀止，至少要花上半天才夠你在1000平方公尺的空間中，觀賞其中50多件藝術裝置。

在「teamLab Borderless」中最受歡迎的裝置，總是吸引很長的排隊人潮，《呼應燈之森林》（Forest of Resonating Lamps）看起來像迪士尼《魔髮奇緣》的場景。那些燈裝設在一個看似無邊際的鏡室中，會與人互動反應，在你接近時變暗。

請繼續往下閱讀...

別錯過這個最大的拍照打卡點《在人們聚集的岩石上，注入水粒子的世界》（Universe of Water Particles on a Rock where People Gather），這個房間在入口附近，充滿盛開的鮮花與瀑布。身在其中，你會覺得陷入了一個無限宇宙。

探索《無重力共鳴森林》（Weightless Forest of Resonating Life），裡頭充滿明亮巨大的氣球，在你彈起那些氣球，它們會變換顏色。

圖文來源／Time Out Tokyo

（完整文章請看城市美學新態度

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