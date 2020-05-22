國外遭多男下藥性侵...他憂鬱崩潰走不出　身心醫一招給力量：千萬別勉強

▲男網友被性侵，好不容易淡化的傷痛又再度被提起。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／採訪報導

有男網友發文回憶，多年前到國外做研究時，被多名男子下藥性侵，回國後傷痛雖有暫時淡化，但近日傷疤又被揭開，令他不知如何是好。針對此案，身心科醫師也給予幾點建議，除了身邊的知情人可以適時地給予陪伴，必要時也務必尋求專業醫療協助。

有男網友日前稱，他在國外做研究時被多名男性下藥性侵，回國之後，因為性別因素不敢和他人傾訴，傷痕久久無法平復，甚至罹患了憂鬱症。而他最近看到博恩講述自己被性侵的往事，再次喚醒了恐怖記憶，因此發文抒發求助。

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阮綜合醫院身心科醫師林奕萱接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，從憂鬱症這點來看，建議患者可以求助精神科和身心科；若傷痛再度復發，這其實是「創傷壓力症候群」常見的症狀，遇到緊急的情況時建議投以藥物及心理治療，若不斷有想不開的念頭，不排除要短期住院、積極治療。

林醫師表示，遇到這類的情形，知情者可以先採取傾聽、陪伴的動作就好，光是這樣就能帶給受害者很大的力量，切勿質疑受害者「怎麼現在才講」，也不要強迫對方講述細節，一切先順著對方的意願就好，「他怎麼說，我們怎麼聽。」

▲傾聽就是很大的力量了。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

倘若受害者願意敞開內心，講述更多細節，陪伴者也能稍微引導詢問「你希望我們怎麼幫你？」然而，若情況太過嚴重，還是建議尋求專業人士協助。

面對記者詢問「同性之間的性侵害是否會比異性更難啟齒？」林醫師坦言，被異性侵犯就已經很難開口了，同性之間更是不容易。根據病人經驗，即便已經建立了醫病信任基礎，要開口仍是一件珍貴、勇敢的事。

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