李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

▲行政院政委林萬億（中）擔任監交人，新任文化部長李永得（右）與卸任文化部長鄭麗君（左）交接印信。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

配合行政院內閣改組，文化部今（20）日下午舉行卸、新任首長交接典禮，新任部長李永得上任，由卸任部長鄭麗君手中接下印信，完成交接儀式。李永得坦承帶著「惶恐及幸運」接下此任務，表示鄭麗君4年來完成許多法案政策，將是台灣史上最重要的文化部長之一，未來他也會帶領文化部繼續傳承。而鄭麗君也在眼眶泛淚下，感性與文化部同仁告別。

文化部今（20）日下午與行政院客家委員會聯合舉辦卸、新任首長交接典禮，由政務委員林萬億蒞臨監交，林萬億代表行政院頒發行政院獎牌予卸任鄭麗君部長，感謝其擔任文化部長期間，規劃及推動我國各項文化政策，實有功績。

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林萬億表示，過去4年在文化部長鄭麗君及客委會主委李永得努力下，文化及客家事務推動皆有重大進展。林政委也提及，卸任鄭部長提出「部部都是文化部」理念，帶動各部會擁有文化意識以推動各項政策，讓文化成為人民生活的每個環節；同時讚許新任部長李永得，具有豐富媒體及文化參與經驗，近年更將客家族群文化推廣至國際，成果相當「澎湃」。

鄭麗君致詞時表示，台灣的文化多元、豐富而美麗，「有幸擔任文化部長為文化、為人民服務，是人生中幸福且光榮的事。」她特別謝謝總統、行政院、各部會及每一位藝術文化耕耘者，給予文化政策諸多支持，文化治理才有可能。

鄭麗君也感謝李永得，願意承擔文化部長這個重責大任，能夠將這一棒交到李部長手中，是她莫大的榮幸。她也稱讚李永得擁有豐富的媒體工作資歷，且在文化藝術領域已深耕多年，在客委會服務期間，致力推動在地文化發展，推廣、傳承與發揚客家文化及文化傳播，相信在李部長帶領下，台灣生生不息的文化大樹將更加茁壯。

▲鄭麗君感性提到，日後被一首詩、一本書、一部電影⋯感動時，會想起文化部各位同仁繼續守護這畝文化田園。（圖／文化部提供）



同時鄭麗君也感性地向文化部同仁道別，她說，「日後，當我被一首詩、一首歌、一本書、一部電影、一齣戲、一場音樂會、一座古蹟而感動時，會想起有各位繼續守護著這畝文化田園」。鄭麗君也承諾，未來即使不當部長，改當家長，仍會持續以民間身份跟大家一起努力，為台灣文化貢獻一份心力。



李永得致詞時表示，在客委會服務的8年時光，能為自己的族群服務，是一生最光榮時刻，感謝客委會全體同仁共同努力，一點一滴累積發揚客家文化及傳承客語，未來在楊長鎮主委帶領打拼下，一定能永續傳承流傳客家文化。

接著他也感性說到，接任文化部長帶著「惶恐及幸運」的心情，惶恐的是包括行政院長蘇貞昌及許多文化界人士都提到，文化部在鄭部長帶領下，完成《文化基本法》、《國家語言發展法》、《國家人權博物館組織法》、《文化內容策進院設置條例》、《國家電影及視聽文化中心設置條例》等重要法案，此外鄭部長更廣納英才，讓許多藝文界人才都在其感召下投入文化建設道路。

▲李永得承認接任文化部長兼具「惶恐及幸運」的心情，承諾將帶領文化部繼續傳承，讓台灣多元文化持續盛開美麗花朵。（圖／文化部提供）



李永得部長表示，感到幸運的是鄭部長以「文化治理」理念，建立起穩健的台灣文化發展基礎，未來文化部將「加倍努力」繼續傳承，「文化大道已經建設，文化治理架構也已構築，未來在此豐沛環境及土壤之下，只要在大道上用力奔馳即可達到終點，相信在眾人共同努力下，台灣的多元文化終將盛開出美麗的花朵。」

鄭麗君在最後離去時，文化部同仁也獻花祝賀，並列隊向她道別與感謝，讓她也忍不住眼眶泛淚表示「我愛你們，謝謝。」向4年來與她一起共同追求理想的文化部同仁致謝。