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鴻海首季EPS 0.15元　董座劉揚偉：第2季可望雙位數成長

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▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（15）日舉辦電話法說會，由董事長劉揚偉親自主持，會中公布首季營業額9291億元，毛利率4.5%，營業利益率0.49%，淨利率0.22%，每股稅後盈餘EPS 0.15元，董事長劉揚偉表示，首季主要是受到疫情衝擊導致獲利減少，但是營運谷底已過，第2季可望季增兩位數。

鴻海公布第1季營收9291億元，毛利率4.5%，季減2個百分點，年減1個百分點；營益率0.49%，季減2.4個百分點、年減1個百分點；稅後純益20.84億元，季減96%，年減 89%；淨利率0.2%，季減2.5個百分點，年減1.7個百分點，每股純益0.15 元。

請繼續往下閱讀...

鴻海財務長黃德財表示，今年1月下旬疫情爆發後，整個第1季集團總工作時數相較去年同期減少超過20%，但在全體員工通力合作努力下，最後營業額僅較去年同期下降12%，至於自由現金流1174億元，年增8.2%，現金週轉天數較去年同期減少2天，主因存貨控管得宜。

黃德才指出，這次疫情影響的成本增加，在第1季估計超過100億元，疫情相關導致增加的營業費用超過10億元，並由於營業額下滑，固定成本攤提比例增加，加上客戶產品組合變化、防疫費用增加等因素，導致毛利減少165億，較去年同期衰退28%，毛利率為4.5%。

黃德才進一步指出，因為疫情影響的相關成本在第1季估計超過百億元，公司將會由客戶與政府的協助分攤，部分費用將在其他季度陸續入帳。因此若不考慮因疫情增加的成本，鴻海本業在第1季仍屬表現優異，而且公司內部評估，若無疫情影響，本業表現應該會優於去年同期。

展望第2季營運，劉揚偉表示，從四大產品類別來看，其中三個類別，預計第2季將恢復成長動能，主要是疫情開始後，企業和政府推行 Work From Home、Learn From Home的政策，進一步帶動雲端辦公與線上教育的需求。

劉揚偉說明，從企業產品在第2季的季增會有超過15%以上的成長，以及年增超過10%以上的成長；運算產品同樣會受惠於在家辦公及線上娛樂需求增加，第2季的季增和年增都將有超過15%以上的成長。

劉揚偉強調，最後在元件及其他產品項目，因為光學鏡頭模組出貨增加，在第2季的季增會有超過15%以上的成長，以及年增超過10%以上的成長；消費智能產品會有季增個位數的下滑，年增比較的話，會有超過15%以上的衰退。

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