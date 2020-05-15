蘋果扶植立訊抗衡富士康？　鴻海董座劉揚偉：不擔心挑戰

▲鴻海。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（15）日舉辦電話法說會，針對外媒報導蘋果要扶植立訊抗衡富士康一事，董事長劉揚偉表示，鴻海不擔心任何的挑戰，而且現階段正發展高競爭力的三大產業，逐步拉大與對手的差距。

劉揚偉表示，鴻海面對競爭對手一直保持競爭感，所以不會擔心任何的挑戰，而且鴻海擁有最好的資源和團隊，長期會透過富士康1.0、2.0、3.0，鎖定電動車（EV）、數位健康（Digital Health）、機器人（Robotics）三大產業，發展高競爭力產品，逐步拉大與對手的差距。

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根據日經先前報導內容，蘋果對組裝AirPods無線耳機的立訊精密公司提出要求，促其大舉投資供應iPhone和MacBook金屬機殼的可成科技，顯示蘋果似乎正在尋找鴻海富士康以外的替代供應商，但是立訊並未對此消息作出回應，而可成則是重訊強調目前並無出售大陸廠區或與他廠共同投資的規劃。

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