郭台銘連續2個月加碼！4月再砸665萬買進鴻海股票　持股市值回升至1034億元

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘繼3月加碼之後，4月再度買進鴻海股票，根據證交所今（15）日最新公告資料，郭台銘4月再砸665萬元，買進90張鴻海股票，總計個人持股來到134萬1768張，若以鴻海今日收盤價77.1元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達1034億元。

郭台銘逢低買進鴻海股票，繼3月買進3740張持股之後，根據證交所大股東持股異動公告，郭台銘個人持股來到134萬1768張，較3月的134萬1678張增加約90張，若以鴻海4月均價73.99元計算，總計再砸665萬元加碼買進鴻海持股。

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郭台銘個人持股來到134萬1768張，持股比重達9.67%，若以鴻海今日收盤價77.1元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達1034億元，不過郭台銘在今年1月設質43.6萬張鴻海股票，以當時設質股票貸款約為市值6成來計算，估向銀行質借約240億元新台幣。

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