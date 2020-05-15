台積電赴美投資設廠　鴻海董座劉揚偉：集團早有布局

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（15）日舉辦電話法說會，針對台積電赴美國亞利桑那州設立5奈米廠，董事長劉揚偉表示，鴻海早有布局在聖荷西、聖地牙哥做半導體設計相關的團隊，但是就半導體產業特性不容易移動，比起一般產業更要考慮各方面的影響。

劉揚偉表示，鴻海在聖荷西、生地牙哥都有團隊，主要做半導體設計相關的事情，後續會再陸續報告，而且鴻海在美國的布局早於疫情之前。

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當被問到世界局勢朝向美國和中國大陸抗衡的G2發展時，劉揚偉表示，無論國際情勢如何變化，鴻海都會以客戶的需求為主要考量，只是供應鏈會逐步朝向區域化發展。

至於半導體產業會不會隨著中美的狀況變成G2的情形，劉揚偉指出，從這個產業的特性來看，因為不像一般產業這麼容易移動，要考量方方面面的事情，比一般產業大很多，這些都是半導體晶圓廠需要思考的地方。

談到鴻海的產能布局，劉揚偉強調，這波疫情開始之後，至今還沒有收到客戶要求移動產能的指示，但其實鴻海早在中美貿易戰開始就有預先規劃，只是針對美國、中國大陸、越南、印度等國，主要會以當地文化、政府效能等因素作為考量。

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