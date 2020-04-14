軟銀面臨15年來首度虧損！　年虧5千億元的願景基金成了拖油瓶

▲軟銀旗下的願景基金(Vision Fund)虧損相當嚴重。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

截至3月的2019財年中，願景基金（Vision Fund）共虧損1.8兆日圓（約新台幣5027億元），拖累了整個軟銀集團（9984.T）陷入15年來的首次虧損，年度虧損達1.35兆日圓（約新台幣3770億元），執行長孫正義將願景基金糟糕的表現歸究於「持續惡化的市場環境」，這對試圖恢復投資名譽的他來說，無疑是一個重大打擊。

據《路透社》報導，軟銀2019財年恐會虧損超過新台幣5000億元，主要是因為對WeWork的災難性押注，使得財務狀況陷入緊縮，且隨著前景暗淡而裁員的初創公司，更導致其投資組合押注減少；再加上新冠肺炎爆發，破壞了孫正義的預測，使得WeWork喪失復甦的能力，迫使他大量拋售核心資產來籌集現金，上個月軟銀更宣佈有史以來最大規模的回購，以支撐股票價值。

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願景基金的虧損投資包括WeWork、衛星運營商OneWeb申請破產等。上個月，在軟銀拒絕進一步提供WeWork資金後，該公司正式申請破產，導致淨虧損7500億日圓。

孫正義日前才在《富比世》（Forbes）的訪談中透露，願景基金投資的88間新創公司中，至少有15間會面臨破產。軟銀集團的股票今年下跌了11.7％。

美國的投資管理公司 Elliott Management 表示，願景基金應具有更大的透明度，其模糊的估值反而導致軟銀集團持續遭受質疑。



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