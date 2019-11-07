被WeWork拖累！軟銀14年來首見季度虧損　孫正義坦承投資失誤

▲軟銀6日發布7月至9月財報，驚見14年來首次季度虧損。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

日本軟銀集團昨（6）日盤後發布最新一季財報，由於旗下願景基金（Vision Fund）投資失利，使該公司財報虧損達64.8億美元。軟銀執行長孫正義坦承，對辦公空間租賃公司WeWork的投資就是一場錯誤。

軟銀6日發布7月至9月財報，驚見14年來首次季度虧損，主要反映在旗下願景基金（Vision Fund）對Uber、WeWork等新創公司的投資減損。孫正義在財報說明會上表示WeWork的麻煩給軟銀及願景基金帶來了「巨大影響」。孫正義說：「我的投資判斷在很多面向上都不對。」並表示對這項決策深感後悔。

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孫正義除承認自身決策錯誤外，提及WeWork前執行紐曼（Adam Neumann）時也表示，自己當時對紐曼的許多負面表現視而不見，「我的判斷有問題。這是我必須反省的事。」WeWork自試圖公開上市以來便處於混亂之中，紐曼又接連爆出吸食大麻及出售公司股票套現等負面新聞，失控行徑使WeWork失去市場信任。

WeWork於10月底宣布將接受軟銀提出的紓困方案，總額約達95億美元，其中包括新增50億美元資金，以及30億美元買斷現有股東股份，並加速原先投資15億美元的計畫。透過此一金援，軟銀持股將擁有WeWork的營運商 We Company 80%股權，擁有絕對的控制權，將成為軟銀的關係企業。

孫正義表示，他已為WeWork制定了一個「簡單的」三步驟周轉計畫，第一步是在未來3至4年內停止建造新的辦公室；第二步是從其他地方削減成本；第三步則是放棄其他無法獲利的業務。孫正義說：「透過這三個方案，我們相信我們能大幅改善WeWork的狀況。」

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