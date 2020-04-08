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軟銀CEO孫正義發警語：願景基金投資組合至少有15家公司將破產！　

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我們想讓你知道…1. https://news.cnyes.com/news/id/4461548

▲孫正義認為，日本在AI領域已經處於落後地位。（圖／路透）

▲軟銀創始人兼執行長孫正義。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

軟銀創始人兼執行長孫正義近日接受《富比士》專訪表示，隨著公司獲益縮減及新冠肺炎（COVID-19）疫情持續對經濟帶來衝擊，預計願景基金投資的公司中，將有15間公司會破產。

但內部人士表示，只要願景基金能夠還出1500億美元，就能償還給有限合夥人，還能維持7％年報酬率。

請繼續往下閱讀...

孫正義表示，軟銀願景基金將保留現金，解決財務狀況，消除投資者的擔憂。

軟銀已經宣佈一項涉及出售資產的410億美元（約新台幣1.23兆元）股票回購計劃，試圖支撐股價並減少債務。

願景基金自從去年10月對共享辦公租賃公司 WeWork 進行投資以來，就遭遇麻煩。

原本， WeWork 的估值達到470億美元（約新台幣1.41兆元），曾經被認為是美國頂尖的科技創業公司之一，軟銀在 WeWork 即將進行的首次公開募股（IPO）之際，向該公司投入了100億美元。

然而，IPO招股書披露 WeWork 有9億美元的虧損，隨後遭到撤回，創始人諾曼（Adam Neumann）也被免職，估值跌至80億美元，再加上願景基金投資的其它公司如 Uber 和 Slack，上市後表現皆不如預期，使願景基金第三季虧損達 2,250 億日圓（約新台幣622.6億元），幾乎抵消整個軟銀集團的獲利。

▲▼美國共享辦公室WeWork。（圖／達志影像）

▲美國共享辦公室 WeWork。（圖／達志影像）

儘管孫正義表示仍有信心採用新的管理和計劃，扭轉劣勢來獲得可觀的回報，但願景基金投資的許多新創事業因疫情爆發而搖搖欲墜，被迫停運、裁員或放無薪假。

孫正義表示，這不一定是件壞事，「只要將現金和時間謹慎地轉向願景基金旗下較穩定的公司，還是會很有前景的。」

目前願景基金共管理88筆投資，但由於最近的動盪，孫正義表示未來這些投資也將會放緩，當務之急是解決現在的財務狀況，消除投資者的擔憂、穩定股價。


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