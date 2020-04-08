說好的900億呢？　WeWork董事會怒告軟銀違約

▲日本軟銀創辦人兼執行長孫正義。（圖／記者呂佳賢攝）

記者謝仁傑／綜合報導

Wework週二宣佈董事會特別委員會控告軟銀撤回30億美元（約新台幣903.7億元）的收購合約，違反協議規定，要求軟銀完成其報價或支付賠償金。

軟銀去年提出紓困方案，總額約達95億美元，其中包括新增50億美元資金，以及30億美元買斷Wework現有股東股份，並加速原先投資15億美元的計畫。透過此一金援，軟銀持股將擁有WeWork的營運商 We Company 80%股權，擁有絕對的控制權，將成為軟銀的關係企業。

請繼續往下閱讀...

不過之後軟銀判斷WeWork的營運狀況充滿不確定性，決定中斷這項投資，這也引起WeWork不滿，決定提告。

但軟銀發言人在一份聲明中表示，特別委員會提交的文件中沒有任何內容可以駁斥軟銀終止收購合約的決定，即便條件已於去年10月達成共識，但因為截至4月1日，尚無法達成招標的要求。「軟銀一直致力於超出對WeWork作出的收購合約和承諾，自10月以來已投資超過50億美元。」

▲Wework正在起訴軟銀違約。（圖／路透）

WeWork的經營狀況每況愈下，去年提交IPO招股說明書後，短短半年內虧損9億美元，同時內部治理也遭到質疑，估值一度由470億美元減至不到100億美元；WeWork不得已撤回招股說明書，並罷免聯合創始人兼執行長諾曼（Adam Neumann）。

身為大股東的軟銀，只好出手相助，但收購合約中的4.5億美元，包括諾曼在內的原股東都將受益，也引起爭議。

WeWork認為，軟銀執行長孫正義有意與WeWork在中國的合資企業中的少數投資者進行另一筆交易，以稀釋軟銀在該部門的所有權，並確保最初的交易不會在4月1日之前完成。



＃ 搶購 75％ 酒精在這裡！！！

►來上班一天多賺3000元！ WeWork要發獎金給出勤員工

►WeWork宣布新任CEO馬斯拉尼 具房地產背景...目標是明年轉虧為盈

►軟銀金援Wework計畫受阻 日本三大銀行不肯借900億