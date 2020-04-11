熊貓寶寶「繩子繞頸」死亡...9hrs才被發現！　粉絲直播看見全程淚崩　

▲貓熊祿祿仔在木架玩耍時死亡，非當時現場畫面。（圖／翻攝自新快報微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

四川熊貓中心神樹坪基地貓熊「祿祿仔」9日凌晨2時許獨自在基地木架玩耍，頑皮用繩子纏繞在自己身上，掙扎幾分鐘卻無法掙脫，窒息死亡。工作人員當天早上發現後，確定其已死亡。

根據中國大熊貓保護研究中心通報，祿祿仔2019年8月10日出生的女生，9日凌晨在幼稚園室外運動場，獨自爬到有吊球玩具的木架上玩耍，隨後祿祿仔將繫季球的繩子纏繞在自己身體上，開始出現掙扎行為，數分鐘後幼仔停止掙扎，不幸死亡。

由於事發深夜，且「祿祿仔」纏繞體位與木架休息體不易分辨，夜班巡邏人員未能發現異常。當天清晨，神樹坪基地管理處幼稚園飼養員到達後，在參觀通道先對運動場內幼仔進行了遠距離查看，看到多數熊貓寶寶在休息，也未發現異常，以為牠吊在木架上休息。

飼養員早上約9時進入運動場後才發現，「祿祿仔」頸部和前肢纏繞著吊球玩具的繩子，通過接觸和觀察，初步判斷已死亡，隨即通知獸醫；經獸醫查驗確定幼仔已死亡一段時間，採集了樣品送檢。

中國大熊貓保護研究中心表示，對祿祿仔的離去深感痛心，這次事件也讓我們充分認識到在安全管理方面存在一定疏漏。將從此次事件中吸取教訓，進一步加強對幼齡大熊貓生存環境物品的安全性檢查與評估，徹底排查園區安全隱患；同時，加強夜間值班巡邏，避免此類事件的發生。

但有許多貓熊粉絲相當氣憤，「凌晨兩點的時候已經有貓粉發現異常了，我們在直播裡都看到了，你們沒有24小時監控嗎？！掛了一晚上了你們早上9點才發現！就算看不清臉，這個姿勢睡覺也不對勁啊！你們到底在幹什麼！」「我還清楚記得祿祿仔最後的背影，一個小小的團子在直播鏡頭下絕望無助的離開，這讓我不僅淚流滿面，而且頭皮發麻」。

