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西班牙徵用「冰宮」做臨時停屍間　部隊興建戰地醫院

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▲▼西班牙建立戰地醫院，分擔醫療人員壓力。（圖／翻攝自東森新聞）

▲西班牙建立戰地醫院，分擔醫療人員壓力。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，重災區西班牙在31日確診病例已經達到9.4萬例，死亡病例8189例，僅次於義大利成為全球死亡病例最多的國家，不僅醫療癱瘓，就連停屍間也癱瘓，必須徵用冰宮當作臨時停屍間。

西班牙的死亡病例已經超越當地的醫療極限，為了容納患者的遺體，徵用首都馬德里的一間冰宮成為臨時的停屍間，馬德里的衛生官員表示，遺體將以2~3公分放置在複合材料的臨時棺材上，避免與地面的冰直接接觸，棺材上正確標明死者的身分，避免造成混亂，棺材只在單一通道出入。

▲數名員警周一駐守在馬德里馬德里冰宮外面。該座冰宮已被政府徵用作停屍間。(圖／路透)

▲數名員警周一駐守在馬德里馬德里冰宮外面。該座冰宮已被政府徵用作停屍間。(圖／路透)

當地多間重症病房內的情況也讓醫護人員無法負荷，幾乎全天候守在醫院內，醫院人力資源已經達到了極限，為了減輕醫護人員的壓力，軍方也興建了野戰醫院，在戰地醫院外，軍人全副武裝不敢鬆懈，就為了拯救更多病患做好準備，醫護人員與軍人一刻沒有停止，馬不停蹄地組裝興建病房。

一位野戰醫院工作人員表示，希望軍方今天所做的事情，能夠減輕局勢，希望這個疫情能夠很快結束，情況會好起來，每個生病的人都早日康復。

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