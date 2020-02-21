Sprint和T-Mobile同意修改合併協議！　軟銀將持股24%、德國電信持股43%成最大股東

▲T-Mobile執行長John Legere和Sprint執行長Marcelo Claure在紐約證券交易所合照。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒CNBC報導，Sprint和T-Mobile兩家公司於週四宣布，同意修改合併協議，讓德國電信在合併後擁有更多股權。這兩家公司等待了將近兩年的交易合併案終於步入最後階段。

擁有Sprint 80％以上股份的軟銀，取得的換股比例是每股T-Mobile換11股Sprint，軟銀將釋出約4880萬股T-Mobile股份。

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交易完成後，軟銀和德國電信將分別持有新公司24％和43％的股份。

T-Mobile週四表示，Sprint和T-Mobile的合併有望在4月1日之前完成。Sprint的股價在消息宣佈後的幾個小時內上漲了4％以上，收盤仍有4％漲幅；而T-Mobile股價卻在消息宣佈後下跌1.5％，收盤後則是小滑0.03％。

知情人士表示，T-Mobile的大股東德國電信和軟銀不想修改普通股股東的換股比例，因為更改需要股東再次投票，這將使交易再拖延數個月。Sprint的財務狀況在漫長批准過程中也遭到影響，軟銀因此同意給予德國電信稍高的所有權。

根據周四的公告，若公司合併後的股價在2022年至2025年間達到150美元，軟銀可以收回其原始股份比例。



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