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全美電信新巨頭誕生！T-Mobile與Sprint合併案通過　股市也響起漲聲

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▲▼T-Mobile,sprint。（圖／路透社）

▲T-Mobile與Sprint的合併終於順利成功。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

T-Mobile和Sprint長達數年的合併願望，終於獲得批准，這個260億美元的合併案將促使新的T-Mobile與Verizon和AT&T相互競爭。

根據CNBC9to5Mac報導，主持此案的地區法官已經如同外界預期批准了合併案。隨著官方確認這個消息，Sprint展現強勁走勢，股價週二大幅上漲77.5％；軟銀是Sprint的主要股東，今股價也在早盤上漲12.92％。

請繼續往下閱讀...

T-Mobile和Sprint在2018年6月正式提交合併協定，經歷了一段漫長的旅程，最後這場訴訟來自13州及哥倫比亞特區對這筆交易的質疑，擔心會造成壟斷，導致電信費用居高不下，損及一般民眾權益。

這兩家電信營運商還需要獲得加州公用事業委員會的批准，但估計這不是問題。而T-Mobile和 Sprint之前曾宣佈新T-Mobile的目標包括：
．構建世界級的全國5G網路，超越Verizon和AT&T。
．確保美國消費者將降低支付費用，得到更多服務。
．讓數百萬美國人往來沒有界線。
．為美國農村地區帶來更好的服務。
．影音和企業客戶的新選擇。
．創造美國數以千計的就業機會。
 

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

美電信商T-Mobile和Sprint宣布合併　要打造美國歷史最速網路
T-Mobile搶先在全美推出5G服務！　但5G手機用戶才能享受飆網速
T-Mobile和Sprint合併案將宣判　外媒預期將獲准...成為用戶逾億的電信新巨頭

▲T-Mobile執行長John Legere，及Sprint執行長Marcelo Claure，共同為合併進行了宣傳。（影／取自YouTube／T-Mobile）

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