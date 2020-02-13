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Sprint一年半來流失40萬名客戶　T-Mobile母公司想砍收購價格　

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▲▼T-Mobile,sprint。（圖／路透社）

▲T-Mobile與Sprint的收購案可能重啟協議。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

英國《金融時報》得到知情人士的透露，擁有T-Mobile多數股權的德國電信，正在推動重新談判與Sprint的收購案。德國電信希望降低收購價格，因為Sprint股價自2018年提出交易以來一直在下滑，Sprint和其大股東軟銀集團可能不得不接受比首次協議時更低的價格。

Sprint客戶的月流失率已經上升近2％，意味著每年約流失25％的客戶。Cowen分析師稱，Sprint在手機客戶市佔率從2018年初的12.4％下降到2019年第三季的11.8％，約減少40萬客戶；同時債務從330億美元增加到341億美元，再加上軟銀惡化的業務前景。

請繼續往下閱讀...

知情人士透露，德國電信可能會利用這一點來提出更低的收購價格，目前兩家公司尚未開始就新條款展開談判。

不過，摩根大通（JPMorgan）分析師估計，儘管Sprint營運下滑，但2016年到2019年，Sprint無線射頻業務估值幾乎翻了一倍，達到250億美元。而Verizon和T-Mobile都存在射頻短缺的問題，因此隨著T-Mobile的業務成長及5G服務推出在即，使Sprint在談判中還是具有一定的優勢。

LightShed Partners的分析師表示，最初的收購條款是T-Mobile用每股交換約9.75股Sprint股票，但現在這個比例應該會提升。他認為，現在每股T-Mobile股票的市盈率可能接近12股Sprint，這將使Sprint的收購價格達到每股7.5美元左右。

美國聯邦法官在本周批准收購案後，Sprint的股價飆升，週三在股市的收盤價為8.6美元。
 

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