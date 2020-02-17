紐約總檢察官宣佈成全T-Mobile與Sprint　盼企業落實承諾創造經濟效益

▲T-Mobile與Sprint的合併終於順利成功。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體路透報導，紐約周日表示，對美國通訊商T-Mobile和Sprint的400億美元（約新台幣1.2兆元）合併案不會再進行上訴。總檢察長Letitia James表示，希望各方合作，確保消費者盡可能得到好的服務和定價，能為全州建立網路，並創造高薪就業機會。

其他州也不再試圖阻攔，而是集中力量要求這些企業落實它們承諾的就業機會。去年10月，科羅拉多州成為繼密西西比州之後，第二個與T-Mobile和Dish Network達成協議後、放棄法律訴訟的州，但仍有8個州尚未表態。

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Dish Network將購買此次合併中分離的資產，並承諾為科羅拉多州帶來2000個工作崗位，T-Mobile也同意在該州大部分地區部署5G網路。

最初這項交易價值260億美元，自美國聯邦法院11日通過此合併案後，T-Mobile股價上漲近兩成，Sprint大漲70%，讓此筆交易案目前市值來到400億美元。



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