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風水開運神器！「污穢去、貴人來」　新年家事、床事、運勢事事順心

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▲詹惟中老師來啦！新年居家開運密技大公開。（影／ETtoday）

▲▼Dyson,詹惟中,開運,過年,大掃除。（圖／截自影片）

▲詹惟中分享新年居家開運風水秘技，就是要保持家裡清潔才會帶來好運氣。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年即將到來，把整個家裡大掃除一遍除舊布新，就是希望家中環境不但變舒適，還能把好運迎進門，可是拿起拖把、抹布又拖又擦，老是覺得不夠乾淨，連續清了三天，灰塵毛髮還是隨處可見，人卻已累到沒力，到底該怎麼做才能徹底清潔，為家中招來新年好運氣？「風水界的城市獵人」詹惟中不僅親自傳授打掃技巧，還要把新年居家開運秘招通通公開，讓貴人運、財運、好運全部招好招滿。

玄關又稱前明堂，最忌穢氣橫生，一踏入玄關，地上滿是髒污、毛髮、灰塵會讓人際關係下滑、口舌是非多，破除髒污的關鍵就是挑選一把吸力強勁的Dyson吸塵器，千萬不要隨便拿掃把或吸力減弱的工具來清潔，沒有清乾淨，只是濕拖，那只是把髒東西移來移去，沒開到運又增加穢氣。

▲▼Dyson,詹惟中,開運,過年,大掃除。（圖／截自影片）

吸力強、吸頭密封性好的Dyson吸塵器，順順在地上一嚕，毛髮灰塵瞬間消失、深層清潔髒污，玄關變得乾淨了，出門上班心情好，工作有效率判斷不失誤，下班回家不會因為家務事吵架。

▲▼Dyson,詹惟中,開運,過年,大掃除。（圖／截自影片）

客廳裝潢的嵌燈、吊燈、凹槽最容易卡灰塵，卡灰塵就代表卡小人，用Dyson吸塵器裝上高處清潔轉接頭、接上軟質毛刷吸頭，立刻吸除高處的灰塵，客廳風水一旦乾淨，就能財源滾滾、揚名立萬。

▲▼Dyson,詹惟中,開運,過年,大掃除。（圖／截自影片）

▲▼Dyson,詹惟中,開運,過年,大掃除。（圖／截自影片）

Dyson吸塵器還有全機過濾系統，不排廢氣，也就不會有空氣二次汙染。

▲▼Dyson,詹惟中,開運,過年,大掃除。（圖／截自影片）

居家風水也很重視臥室，但若是床上有塵蟎、環境髒亂，後果更恐怖，因為「床髒人髒，就容易暗疾纏身、百病叢生。」Dyson吸塵器吸力強勁，接上迷你電動吸頭，用強勁吸力把塵蟎全部清掉，整年健康運勢好。

▲▼Dyson,詹惟中,開運,過年,大掃除。（圖／截自影片）

▲▼詹惟中,dyson,吸塵器,風水,開運。（圖／擷自影片）

以為家裡玄關、客廳、臥室都打掃乾淨就能除萬惡、迎好運了嗎？把髒東西吸起來，也要記得把髒東西送走，丟掉不要的東西、保持家裡清潔就是開運風水的重點，Dyson一鍵清潔的設計，就是要「又快又不沾手地把廢物丟掉」，過程完全不會弄髒手，從此徹底甩開灰塵髒污。

▲▼詹惟中,dyson,吸塵器,風水,開運。（圖／擷自影片）

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