蘋果新專利！Apple Pencil有望增加觸覺震動反饋功能

▲Apple Pencil。（圖／翻攝自appleinsider）

記者陳心怡／外電報導

觸覺反饋一直是手寫筆中缺少的元素，部分原因在於用戶希望保持對觸控筆的完全控制，不過根據《appleinsider》報導，未來Apple Pencil可能會包含一套為用戶提供觸覺反饋功能，當使用者握住筆時，可感受到指尖振動，另外也可檢測用戶的握筆姿勢。

美國專利及商標局（USPTO）日前授予蘋果一項「基於觸摸輸入所帶來的觸覺反饋」專利，該專利中說明了Apple Pencil可能會具備兩項功能：向用戶提供觸覺反饋，同時還能讀檢測用者的握筆方式。

蘋果可能使用一種連接到外殼內側的壓電設備，該壓電設備將連接到外殼的握筆區域。握持部分可向內和向外變形，從而向獲取握筆的相關數據。

▲Apple Pencil握持部分可向內和向外變形。（圖／翻攝自appleinsider）

當壓電裝置透過觸覺反饋來提醒用戶時，理論上它是將握持區域向外推出殼體，這項動作不依賴振動，也不是為了打擾用戶，因此僅需要很小的變形就可以將消息傳遞給用戶。

在蘋果的建議中，筆上可能有多個壓電設備，因此能夠在不同位置提供觸覺反饋，包括用戶握筆方式的變化。

同時，壓電裝置能夠讀取用戶的施力大小，讓系統了解用戶實際握筆姿勢，從而更好地確定要變形的區域，在觸覺消息傳遞的情況下避免干擾繪圖動作。

蘋果每周都會提交大量專利申請，雖然提出專利，但並不能保證它會出現在未來的產品或服務中，不過能讓外界了解蘋果正在研發哪些領域。