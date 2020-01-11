連2次總統選戰「誤差率<1%」！　章魚哥永康區正強里開完　蔡英文贏韓

▲正強里開票結果，由蔡英文勝出！（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者劉維榛／綜合報導

總統大選刺激開票，被封稱「台南章魚哥」的永康區正強里，過去5次大選，各候選人的票率與全市誤差率皆小於2%，該區票數滾燙出爐，該區由蔡英文勝出，贏1200多票。

里長遊國生表示，這次共有7個開票口，都位在永康國中，具投票資格的有7000多人，今年投票率有7成5，多以勞動階級的里民居多。回顧5次大選，各候選人得票率與全市誤差低於2%，近4次誤差低於1%、其中2010年跟2014年更小於0.5%。

5次大選正強里得票率與全市誤差如下：

2008年總統大選：1.71%



2010年五都市長：0.49%



2012年總統大選：0.91%



2014年六都市長：0.21%



2016年總統大選：0.67%

另分析近2次總統大選，2012年正強里得票率分別為，蔡英文56.82%，馬英九40.07%，宋楚瑜2.46%；而台南市得票率部分，蔡57.72%，馬39.80%，宋2.47%，誤差率為0.91%。

2016年總統大選時，正強里得票率分別為，蔡英文66.93%，朱立倫21.97%，宋楚瑜11.08%；而台南市得票率部分，蔡67.51%，朱22.06%，宋10.41%，誤差率為0.67%。這次誤差率是否返回小於0.5%的神預言，成了選戰另類話題。