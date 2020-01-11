快訊／新北市第四選區！吳秉叡「自行宣布當選」　擊退勁敵守住新莊

▲吳秉叡稍早已自行宣布當選。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

2020立委選舉告一段落，新北市第4選區（新莊75里）民進黨吳秉叡擊退國民黨籍的陳明義，稍早已自行在臉書宣布當選，順利爭取連任。吳秉叡這次面對強勁對手，後期打得相當激烈，雙方勢力陷入膠著，頻頻請來黨內大咖蘇貞昌、蔡英文等人站台，成功凝聚綠營選票，穩住新莊區。

▲吳秉叡以5萬多票領先宣布連任。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



吳秉叡在新莊服務多年，累積不少忠實選民，選前他也信心滿滿交出成績單，做成「政績地圖」作為宣傳，如今證實有效拉住新莊選票。事實上，吳秉叡2008年就參選過此區立委，當時受到倒扁衝擊，民進黨壟罩著低靡氛圍，但他只小輸了6857票，這次隨著韓流退燒，與他穩紮穩打的選戰節奏，成功打敗同樣政治基礎穩固的陳明義。

吳秉叡出生於台東，25歲那年考上地方法官，直到民國87年立委選舉才意外開啟他的政治之路，近年來都在新莊地區努力耕耘，和基層多位議員互動有默契，加上他學歷、經歷都相當亮眼，還打出增設台65線進出五股交流道高架匝道、促建捷運樹林萬大線等政績牌，培養出選民對他相當高的信任度。

● 正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

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