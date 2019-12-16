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為大聯大收購案重披戰袍　文曄董娘感性獨白：從沒想過要打這一仗　

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▲▼ 文曄科技董事長鄭文宗控告大聯大公開收購涉嫌違反銀行法及證交法等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲文曄科技董事長鄭文宗（右1）自大聯大宣布公開收購以來，和太太許文紅攜手應戰。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商龍頭大聯大（3702）要收購二哥文曄（3036）30%股權，並將收購期間延長至明（2020）年1月底，讓這場經營權之爭戰線拉長。曾經擔任文曄財務長、且淡出經營團隊多年的文曄董事長夫人許文紅今（16）日重披戰袍，站出來喊話，要大聯大收購合法、透明外，也獨家向《ETtoday》透露這段期間內心的煎熬，這次事件是她人生最辛苦的兩件事之一，感嘆她「從未想過要打這場仗」。

許文紅除了董娘身分，其實她還是文曄共同創辦人，因為加入光寶旗下旭寶，透過主管認識了丈夫鄭文宗，事事都向鄭文宗請教，兩人近乎一見鍾情，相識一年就論及婚嫁，並於婚後多久就一同創立文曄科技（1993年）。

請繼續往下閱讀...

鄭文宗擔任董事長並自行跑業務，許文紅當財務長，夫妻一內一外，因為價值觀相近，兩人在工作上也很搭配得如魚得水。兩人一步一腳印，從5人小公司，一路發展成今日2500人的大公司，文曄2000年上櫃，更在兩年後（2002年）由上櫃轉上市；如今年營收更達到200億的規模，近兩年營運呈双位數成長。

然而，許文紅在五年前身體開始出狀況，加上次女年僅7歲，為了教育和孩子的照顧，她決定退居幕後，成為一個徹徹底底的家庭主婦。她表示，原以為她這輩子就是這樣帶小孩帶到老，從沒想過要回來打這一仗。

許文紅感性吐露，回想在文曄打拼20年以來，她從來不覺得創業辛苦，也不覺得一星期工作七天、一天做18個小時辛苦，因為只要公司有成長，她和先生的辛苦都有代價。

然而，她人生最辛苦的兩件事，第一就是老二出生，第二就是大聯大這回收購案。

許文紅回憶道，小女兒25周出生、只有800公克，幾乎是「養不活的孩子」。因此，醫生在小女兒呱呱墜地之時，就發出一紙病危通知，一星期後告訴她，要她有心理準備，可能會腦性麻痺，「那真的是人生最煎熬的時期」。

許文紅說，「妳能想像嗎？一個6個月就出生的嬰兒「連肺都沒有」，小女兒一路過五關、斬六將，三個月後，生理機能才漸漸在掌控中。所幸後來女兒沒有得腦麻，也沒有罹患重症，許文紅和鄭文宗夫妻算是平安度過這難關。

許文紅表示，11月12日、大聯大宣布要收購的那天，是她人生第二件辛苦的事，因為她為了要給丈夫第一線的支持，把12歲女兒留在新加坡，三個姊姊輪流幫忙照顧，返台重披戰袍。

許文紅強調，她不是因為經營權或是錢而打這場仗；她更直言，她手中股票就有5萬多張、價值20幾億，光領股利一年就領一億多元，又可以安心照顧孩子，夫復何求？如果光是為了錢，把文曄賣給大聯大，拿錢了事，不就得了？

她更不是對於賣出文曄公司不捨，兩夫妻究竟為何而戰？許文紅說，她和丈夫無法看著文曄真的賣給大聯大後，會造成的產業動盪。許文紅表示，她自己是公司元老，還有很多年輕幹部　還有一起打拼的客戶，如果她們輕易的把公司交給大聯大，結果造成（產業的）1+1小於二，回頭看，她和丈夫會覺得對不起自己。

然而大聯大執意收購，若收購條件達成，許文紅是否能接受？她說，她早就和先生說好「努力打這一場仗吧，打不贏大不了就雲遊四海，也沒什麼」；許文紅說，但在這之前，絕不甘願放手，就是不希望老了後悔自己曾經做出錯誤的決定。

▼文曄擔憂大聯大併購，員工主動發起自救會。（圖／資料照）

▲▼文曄自救會 。（圖／記者周康玉攝）

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