為大聯大收購案重披戰袍　文曄董娘感性獨白：從沒想過要打這一仗　

▲文曄科技董事長鄭文宗（右1）自大聯大宣布公開收購以來，和太太許文紅攜手應戰。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商龍頭大聯大（3702）要收購二哥文曄（3036）30%股權，並將收購期間延長至明（2020）年1月底，讓這場經營權之爭戰線拉長。曾經擔任文曄財務長、且淡出經營團隊多年的文曄董事長夫人許文紅今（16）日重披戰袍，站出來喊話，要大聯大收購合法、透明外，也獨家向《ETtoday》透露這段期間內心的煎熬，這次事件是她人生最辛苦的兩件事之一，感嘆她「從未想過要打這場仗」。

許文紅除了董娘身分，其實她還是文曄共同創辦人，因為加入光寶旗下旭寶，透過主管認識了丈夫鄭文宗，事事都向鄭文宗請教，兩人近乎一見鍾情，相識一年就論及婚嫁，並於婚後多久就一同創立文曄科技（1993年）。

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鄭文宗擔任董事長並自行跑業務，許文紅當財務長，夫妻一內一外，因為價值觀相近，兩人在工作上也很搭配得如魚得水。兩人一步一腳印，從5人小公司，一路發展成今日2500人的大公司，文曄2000年上櫃，更在兩年後（2002年）由上櫃轉上市；如今年營收更達到200億的規模，近兩年營運呈双位數成長。

然而，許文紅在五年前身體開始出狀況，加上次女年僅7歲，為了教育和孩子的照顧，她決定退居幕後，成為一個徹徹底底的家庭主婦。她表示，原以為她這輩子就是這樣帶小孩帶到老，從沒想過要回來打這一仗。

許文紅感性吐露，回想在文曄打拼20年以來，她從來不覺得創業辛苦，也不覺得一星期工作七天、一天做18個小時辛苦，因為只要公司有成長，她和先生的辛苦都有代價。

然而，她人生最辛苦的兩件事，第一就是老二出生，第二就是大聯大這回收購案。

許文紅回憶道，小女兒25周出生、只有800公克，幾乎是「養不活的孩子」。因此，醫生在小女兒呱呱墜地之時，就發出一紙病危通知，一星期後告訴她，要她有心理準備，可能會腦性麻痺，「那真的是人生最煎熬的時期」。

許文紅說，「妳能想像嗎？一個6個月就出生的嬰兒「連肺都沒有」，小女兒一路過五關、斬六將，三個月後，生理機能才漸漸在掌控中。所幸後來女兒沒有得腦麻，也沒有罹患重症，許文紅和鄭文宗夫妻算是平安度過這難關。

許文紅表示，11月12日、大聯大宣布要收購的那天，是她人生第二件辛苦的事，因為她為了要給丈夫第一線的支持，把12歲女兒留在新加坡，三個姊姊輪流幫忙照顧，返台重披戰袍。

許文紅強調，她不是因為經營權或是錢而打這場仗；她更直言，她手中股票就有5萬多張、價值20幾億，光領股利一年就領一億多元，又可以安心照顧孩子，夫復何求？如果光是為了錢，把文曄賣給大聯大，拿錢了事，不就得了？

她更不是對於賣出文曄公司不捨，兩夫妻究竟為何而戰？許文紅說，她和丈夫無法看著文曄真的賣給大聯大後，會造成的產業動盪。許文紅表示，她自己是公司元老，還有很多年輕幹部 還有一起打拼的客戶，如果她們輕易的把公司交給大聯大，結果造成（產業的）1+1小於二，回頭看，她和丈夫會覺得對不起自己。

然而大聯大執意收購，若收購條件達成，許文紅是否能接受？她說，她早就和先生說好「努力打這一場仗吧，打不贏大不了就雲遊四海，也沒什麼」；許文紅說，但在這之前，絕不甘願放手，就是不希望老了後悔自己曾經做出錯誤的決定。

▼文曄擔憂大聯大併購，員工主動發起自救會。（圖／資料照）

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