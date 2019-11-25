文曄憂大聯大惡意併購　員工聲援要保住2400人飯碗

▲文曄員工自組自救會抗議大聯大收購股權。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新北報導

半導體通路商二哥文曄（3036）今（25）日近300名員工齊聚，針對半導體通路商龍頭大聯大（3702）日前公告要公開收購文曄公司30%股權，進行抗議聲援。文曄自救會代表朱奕學表示，大聯大多年來併購、裁員、縮減成本的手法，在業界早已傳遍，不希望成為下一個被併購的受害者，因此站出來發聲，阻止這場惡意併購。

文曄目前一共有2400名員工，今日一共有六位主管代表自救會發言，現場約有近300名員工舉牌，上頭寫著「抗議大聯大惡意併吞」、「強摘的菓子不會甜」、「守護文曄」等訴求，希望主管機關介入，針對其併購的合法性做調查。

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文曄員工表示，大聯大和文曄客戶重疊性高達七成，一旦合併，可能造成下游客戶抽單。一名業務主管表示，目前已經有客戶來告知了。

文曄自救會表示，大聯大過去經常以併購爾後裁員、達到縮減成本的目的。以9年前大聯大併購同業友尚為例，大聯大在2010年3月併購友尚，大聯大為存續公司，友尚從證交所下市。文曄員工表示，當時友尚有1600名員工，但在併購短短一年內，員工就只剩下800人，不希望成為下一個友尚。

文曄員工表示，根據大聯大100年到103年年報顯示，大聯大陸續整併其他企業後，101年度營運全面衰退，淨利減少6億元，並於短短三年間大幅裁員984人，前車之鑑，文曄不希望員工權益受到危害。

文曄自救會表示，希望主管機關及檢調單位能針對大聯大公告公開收購前，文曄股價價量異常波動、券商分點交易爆量等，懷疑有內線交易的方向調查。

此外，大聯大向銀行以短期融資作為這次收購超過四分之三資金來源，卻又強調是財務投資和長期持有，以短支長的方式，對大聯大財務結構是否合法。是否符合銀行融資的目的和用途，有無對應賣人虛偽隱匿等問題，進一步釐清調查。

對此，大聯大財務長袁興文重申，對於文曄的股權收購是投資行為，不至於會有這麼大的震盪，認為文曄員工「多慮了」。對內，袁興文表示，會全力支持員工的工作權；對外，兩家是獨立的公司，不會有客戶抽單的問題。重點是，大聯大沒有意圖要介入經營。

▼文曄員工組自救會抗議大聯大收購股權。（圖／記者周康玉攝）

