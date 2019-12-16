反對大聯大非合意收購股權　文曄董娘出馬幫夫：這不是錢的問題

▲文曄董事長鄭文宗控告大聯大公開收購涉嫌違反銀行法及證交法等罪。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商龍頭大聯大（3702）要收購二哥文曄（3036）30%股權，並將收購期間延長至明（2020）年1月底。文曄共同創辦人、同時也是文曄董事長夫人許文紅今（16）日出馬喊話，表示未來她會增加持股，但不會在此敏感時期影響股價，這不是錢的問題，而是公平正義。

許文紅和丈夫、文曄董事長鄭文宗是半導體業界罕見共同創業的夫妻，在1993年一起成立文曄，鄭文宗擔任董事長並自行跑業務，許文紅當財務長，夫妻一內一外，因為價值觀相近，兩人在工作上也很搭配得如魚得水。兩人一步一腳印，從5人小公司，一路發展成今日2500人的大公司，文曄2000年上櫃，更在兩年後（2002年）由上櫃轉上市。

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許文紅表示，對於大聯大的公開收購一直都不是錢的問題，而是公平正義和產業競爭的問題。

根據公開資訊觀測站，許文紅目前持文曄股票8357張，持股占比達1.41%；鄭文宗則持有28177張，占4.76%；如果兩人加起來 加上旗下子公司紹陽投資、唐業投資、文友投資等，持股15,098張，持股比率約占8.5%。

未來她會考慮增加文曄持股，公司也有可能進一步實施庫藏股，但不會在最近這麼敏感的時機做此事。主要原因有二：第一，她增加持股主要原因就是看好文曄前景，但她不想在此時做影響股價的事。第二，如果跟大聯大硬拚打起「股權戰」，她打不贏，她要打的是「公平正義」。

與丈夫一手打造文曄，如果經營權真的拱手讓人，是否很難接受？許文紅表示，不管是合意（收購）或非合意，任何商業手段產生的結果她都能接受；但她無法接受大聯大用合法的障眼法掩蓋非法行為，像是大聯大對於收購說明書的一再修改，加上並未公開透明的揭露其向大陸律師事務所的意見書，以及未向市場大陸反壟斷主管機關提出收購申請。

文曄財務長楊幸瑜表示，公司陸續接到原廠電話，對此收購是不同意；此外，如果連一哥收購二哥都能併購成功的話，未來大聯大要併購三哥四哥不是更容易，「這對台灣客戶沒有壟斷？」

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