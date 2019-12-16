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文曄質疑大聯大對收購案遲未公開大陸法律意見「一定有鬼」

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▲▼ 文曄董事長鄭文宗 ，對大聯大收購回應，到公平會遞檢舉函 。（圖／記者周康玉攝）

文曄董事長鄭文宗（左） 日前針對大聯大收購到公平會遞檢舉函 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商龍頭大聯大（3702）要收購二哥文曄（3036）30%股權，原本收購期間至12月12日止，日前宣布再延50天，且大聯大二度修正說明書，文曄今（16）日上午召開董事會，表示大聯大已造成投資人及上下游合作廠商的關切與疑慮；並且針對大聯大遲未向中國大陸壟斷局提出申報，直言「一定有鬼」。

文曄對此有三點聲明：第一，一旦大聯大收購文曄三成股權後，將可實質掌控文曄經營。第二，對此收購案，大聯大在台灣有向公平會申報之義務。第三，在中國大陸市場，大聯大此收購案有向中國大陸反壟斷局申報之道義責任。

請繼續往下閱讀...

大聯大從11月13日開始收購文曄30%股權，但於12月4日宣布，將收購期間延長至明（2020）年底。對於收購股權動機，大聯大表示是出於投資動機，絕不干涉文曄經營權。然而在收購截止後期，二度修正收購說明書。

大聯大在被收購公司本屆董事任期內，將出席股東會並參與表決、不自行召集股東會或第三人共同行使表決權、不徵求委託書、不增加持股、及不提名或參選本公司董事等五點聲明。

文曄表示，上述五點聲明均記載為「本屆董事任期內」，針對收購完成後是否變動公司組織，介入人事任免，變動資本及業務，僅標明目前沒有計畫，大聯大事後仍可透過其他方式或管道影響文曄的經營決策。

文曄並質疑，大聯大如果完成此交易後，如果違反上述五點聲明，也是「生米煮成熟飯」，無法完成交易完成的事實。

文曄表示，在今日董事會提出的三點聲明中，最具爭議的就是在中國大陸反壟斷申報部分。大聯大明明已經向三家中國大陸法律事務所申請意見，但並未將向大陸事務所申請意見上傳公開，認為「一定有鬼」。

文曄表示，由於大聯大和文曄在中國大陸市場重疊度高達八成，因此此收購案需要中國大陸當地官方的反壟斷局審核，大聯大目前已向大陸三家委任律師事務所瑞栢、天元、方達等申請意見，但卻遲遲未公開。文曄認為，即使公開大陸市場意見並非收購的成就（必要）條件，但卻對於廣大投資人未盡到道義之責。

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